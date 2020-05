Leekster Eagles zegt 'ja' tegen Eredivisie

Leekster Eagles keert na zes jaar afwezigheid terug in de Eredivisie in het zaalvoetbal. De KNVB heeft besloten om zestien ploegen op het hoogste zaalvoebalniveau te laten spelen. Dat is een uitbreiding van vier teams.

Verzoek

Leekster Eagles stond voordat de competitie stil kwam te liggen door de coronacrisis bovenaan in de Eerste Divisie. De club diende een verzoek in om alsnog te promoveren. Dat was niet nodig. De voetbalbond bepaalde zelf dat Leekster Eagles terugkeert.

Uit een rankinglijst bleek dat de Leeksters landelijk nog steeds de vijftiende club van Nederland te zijn. 'Wij waren dus ook niet erg verrast door de vraag of wij weer in de Eredivisie wilden uitkomen. Hier hebben wij na rijp beraad unaniem 'ja' op geantwoord', laat voorzitter Peter Westra weten.

Groene tafel

De club degradeerde in 2014 na een periode van twintig jaar Eredivisie. Het lukt de afgelopen jaren niet om terug te keren. De promotie is nu vanuit het bondsbureau in Zeist alsnog bewerkstelligd van achter de groene tafel.

Westra denkt dat de club in grote lijnen klaar is voor de stap naar het hoogste niveau. 'In de sportieve organisatie zijn er de afgelopen jaren enorme stappen gezet. Financieel is er ook dekking, maar we werken wel met de meest minimale begroting. Hopelijk kunnen we met elkaar de tijden van weleer laten herleven.'