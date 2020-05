Hit van Groningers bij filmpjes Ghanese kistdragers gaat de wereld over

Ken jij die 'grappige' filmpjes op internet (memes) waarin iets heel ergs gebeurt? Iemand vliegt bijvoorbeeld met zijn motor over een muur. Maar dan gebeurt het: je ziet een paar dansende mannen met een grafkist op hun schouders in beeld schuifelen en je hoort elektronische dansmuziek. Dat muziekje is van twee Groningers.

Het gaat om het nummer ‘Astronomia’ van Vicetone, meldt de website Vice. Vicetone bestaat uit de Groninger vrienden Ruben den Boer en Victor Pool. Zij hebben elkaar leren kennen toen ze beide op het Zernike College in Haren zaten.

Een 'meme' met de hit van Vicetone:

In top 100 beste dj's

Vicetone stond afgelopen jaar op nummer 83 in de DJ Mag Top 100 met de beste dj's ter wereld. De lijst wordt aangevoerd door Dimitri Vegas & Like Mike. Die worden op de hielen gezeten door Martin Garrix, David Guetta en Armin van Buuren. In 2014 stonden Den Boer en Pool zelfs op nummer 36 in deze lijst. Bij RTV Noord vertelden ze toen dat ze hun muziek nog altijd op hun slaapkamers in Haren maakten.

De hit

Eigenlijk is 'Astronomia' geschreven door de Russische artiest Tony Igy, maar Vicetone heeft het nummer bewerkt. In de video hieronder legt Den Boer uit hoe 'Astronomia' van Vicetone tot stand is gekomen:

Dansende kistdragers

En hoe zit het dan met die dansende kistdragers? Die beelden komen uit een BBC-reportage over Ghana in 2017. Benjamin Aidoo is daar een 'bedrijf' gestart dat nabestaanden een muzikaal en swingend afscheid van hun geliefden biedt. Met zijn bedrijf heeft Aidoo banen gecreëerd voor meer dan honderd jongeren in Ghana, waar de werkloosheid hoog is.

In Ghana zijn begrafenissen belangrijke sociale gebeurtenissen. Aidoo zorgt er voor dat steeds meer mensen daar in stijl afscheid kunnen nemen van hun geliefde. Hij bedenkt de choreografie voor de kistdragers en zorgt ervoor dat zij in keurige outfits worden gestoken.

Aidoo is dankbaar dat hij door de meme met de muziek van Vicetone de afgelopen weken wereldberoemd is geworden. Door het coronavirus ligt zijn bedrijf nu even stil, maar na de pandemie is hij van plan de wereld over te trekken om iedereen te leren hoe Ghana respect geeft aan de doden, zegt hij tegen de BBC.

Nog een paar 'memes' zien met de hit van Vicetone? Bekijk hieronder een compilatie:

