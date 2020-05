Strafzaak Ergün S. begint in september

De zaak tegen Ergün S., de man die ervan wordt verdacht een schoonmakersechtpaar uit Slochteren om het leven te hebben gebracht in een Groningse bioscoop, komt in september voor de rechter.

Dat heeft de rechtbank Groningen donderdag besloten tijdens een pro-formazitting.

Er staat nog een pro-formazitting gepland op 9 juli. Hierin wordt besloten of de man vast blijft zitten tot de inhoudelijke behandeling in september.

Het gaat goed

Het gaat goed met S., zo zegt hij op de zitting. Ik krijg nu medicatie en dat gaat goed. Ik ben wel heel veel aangekomen, vertelt hij.

Op 26 oktober vorig jaar was S. op zoek naar een slaapplaats. Hij had flink geblowd, niet geslapen en zat in een psychose. Hij zag de schuifdeuren van de bioscoop aan het Zuiderdiep in Stad aan voor een portiek en liep naar binnen. Hij verschanste zich in de schoonmaakkast en viel het vrouwelijke slachtoffer aan met een mes toen zij de kast opende. Haar man kwam op het lawaai af en werd ook om het leven gebracht.

Makkelijk te identificeren

S. was makkelijk te identificeren: hij liet zijn identiteitspapieren achter in de bioscoop. Een dag later werd hij opgepakt bij een bezinepomp. Hij werd bij de aanhouding in zijn been geschoten. Sindsdien zit hij vast in Scheveningen, waar gevangenen met psychiatrische problemen zitten.

De verdachte zou eind april naar het Pieter Baan Centrum vertrekken voor psychiatrisch onderzoek. Dat is vanwege de coronacrisis uitgesteld. S. gaat over twee weken naar het onderzoekscentrum. Een opname in het PBC duurt zeven weken. Daarna moet er nog een rapport opgesteld worden.

Elitetroepen

S., die uit Rotterdam komt, gaf in een eerdere zitting aan dat hij in Stad was, omdat hij op zoek was naar zijn dochtertje. Hij verklaarde dat elitetroepen haar en haar moeder hadden vermoord. Hij zag het schoonmakersechtpaar aan voor leden van die troepen.

