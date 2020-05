Groninger theaterdirecteuren ontevreden over 'schijnoplossing' voor theaters

Theaterdirecteur Daniël Wever: ‘Laat ik heel helder zijn: dit is hartstikke lief, maar wie dit bedacht heeft... Ik vind het niet bepaald slim. Het wordt alleen maar lastiger op deze manier.’

Onmogelijk

De noordelijke theaters zijn vertegenwoordigd in de Noordelijke Schouwburgdirecties. Leo Hegge is voorzitter van die club en ook directeur van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

Hij over dit besluit: ‘Dit is een schijnoplossing. Stel dat ik een bigband boek, dan kan ik acht bezoekers in het theater kwijt. Dat is totaal onwerkbaar. En stel dat bij wijze van Tineke Schouten komt, dan moet ik kaartjes verkopen voor honderdtwintig euro per stuk. Al is het überhaupt maar de vraag of artiesten willen spelen voor een zaal met zo’n twintig mensen.’

Militaire operatie

Wever sluit zich daarbij aan. Hij is directeur van theater De Molenberg in Delfzijl en doet in coronatijden het woord namens de Groninger theaters in de Noordelijke Schouwburgdirecties.

‘Zolang wij bij de voordeur moeten controleren of iemand gezond is en wij moeten situaties bedenken voor de toiletten en in de zaal, dan is het meer een militaire operatie dan een gezellig avondje uit.’

Stadsschouwburg

Beide theaterdirecteuren begrijpen maar weinig van het genomen besluit en krijgen bijval van Nyke Stellingsma, directeur van de Stadsschouwburg in Stad.

‘De afstand is er en je kunt een paar mensen in een zaal laten zitten. Dus ja, fysiek is het mogelijk. Maar wij hebben niet eens een programma dat daarvoor geschikt is. En daarbij kan het financieel totaal niet uit. Deze manier van werken is niet rendabel te krijgen', vertelt zij.

Voorlopig dicht

Hegge en Wever hebben al besloten hun deuren voorlopig dicht te houden, ook na 1 juni. Stellinsgma lijkt datzelfde pad te bewandelen, maar houdt nog een slag om de arm.

‘In principe blijven wij dicht, maar we moeten even afwachten wat er allemaal gebeurt en wat de besluiten nou echt inhouden. Er zijn ook geluiden dat je binnen dertig gasten mag hebben plus personeel. Dat moet eerst allemaal duidelijk worden.'

Inkomsten genereren

Ondertussen zijn Hegge en Wever druk bezig om te kijken hoe zij toch inkomsten kunnen genereren. Beide hebben een bioscoopzaal die binnenkort misschien weer opent. Daarbij doet De Molenberg ook aan zalenverhuur. Ook dat zal, met inachtneming van de juiste maatregelen, weer langzaamaan opgestart kunnen worden.

Hegge heeft hij Cultuurhuis De Klinker een terras. Hij denkt er op dit moment over na om dat terras te openen.

Lees ook:

- Dit zijn de versoepelde coronamaatregelen de komende maanden

- Alles over de coronacrisis