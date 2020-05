Zware mishandeling in Marum in juni voor rechter

Dit gebeurde volgens het Openbaar Ministerie op 12 januari in Marum.

Poging tot doodslag

Het slachtoffer liep verschillende botbreuken in het gezicht op. De man zit sindsdien vast voor poging tot doodslag. De mannen kibbelen volgens de officier van justitie al een geruime tijd over een vrouw. Het onderzoek is afgerond en klaar voor de inhoudelijke behandeling.

Boksbeugel

De advocaat van de verdachte wil nog een getuige horen, die iets kan zeggen of er met een boksbeugel is geslagen of alleen met de vuist. In dat laatste geval is het de vraag of poging tot doodslag bewezen kan worden.

De getuige wordt op de zitting in juni gehoord. De verdachte blijft zolang in voorarrest.