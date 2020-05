Leraren popelen om te beginnen, maar niet iedereen kan of mag al voor de klas staan

We spreken twee leerkrachten in het basisonderwijs. In Middelstum geeft Linde Spiering les aan groep 3, 4 en 5 op OJS De Wilster. Spiering staat maandag weer voor de klas en kan niet wachten tot het zover is.

Miranda Reus geeft les aan groep 1 en 2 op OBS Jan Ligthart in Appingedam. Zij kan ook niet wachten, maar dat moet ze wel. En niemand weet hoe lang nog.

Risicogroep

Reus heeft diabetes en behoort dus tot de risicogroep die extra gevoelig is voor het coronavirus. Ze heeft bovendien een gehandicapte zoon van twaalf: Tygo. En om hem maakt ze zich nog het meeste zorgen van allemaal. Niet omdat hij zelf extra gevoelig is voor corona, maar om zijn zorg te kunnen garanderen.

Miranda Reus met haar zoon Tygo (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

'Ik heb best getwijfeld, omdat ik zin heb om weer echt aan het werk te gaan en mijn collega's en de kinderen weer te zien', zegt ze. 'Maar ik moet ook voor een gehandicapt kind zorgen. Als ik erg ziek word en mijn man ook, wie zorgt er dan voor onze zoon?'

Ik wil hier zijn

Linde Spiering twijfelde op haar beurt geen moment om weer voor de klas te gaan staan, zegt ze vol overtuiging. 'Alles in me zegt dat ik hier wil zijn.'

Toch is de onzekere situatie wel lastig. Ook voor haar. 'Je hoort allerlei meningen en je wilt het goede doen, maar je weet nog niet precies wat goed is. Dat moet iedereen voor zichzelf beslissen. Dit is wat ik wil.'

Het is voor haar ook makkelijker, erkent ze. Ze is jong, behoort niet tot een risicogroep en woont niet samen met een gezinslid die tot een risicogroep behoort. Een compleet andere situatie dan die van haar collega in Appingedam.

Gemis van collega’s

Miranda Reus heeft vanaf het moment dat het basisonderwijs overging op digitale lessen - nu bijna acht weken geleden - één keer een collega gezien. Die kwam op gepaste afstand een kop koffie drinken.

‘Dat was de eerste in al die weken die ik weer zag. Ik kom ook niet veel buiten. De boodschappen laat ik bezorgen.' Het is allemaal uit voorzorg. 'Je zit al zo lang thuis en je ziet de kinderen en je collega’s wel op een scherm, maar het anders.’

Gezondheid op één

Spiering miste die interactie ook, gedurende de afgelopen weken. ‘Het was bijzondere weken, maar het heeft ook wel lang genoeg geduurd. Het wordt nu ook wel anders, maar ik ben blij met iedere stap. We gaan het beetje bij beetje weer opbouwen. Gezondheid blijft op één staan.’

Linde Spiering heeft haar leerlingen welkom (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

De scholen beginnen eerst met halve klassen. Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, maar de leraren wel. De leraren moeten ten opzichte van kinderen ook anderhalve meter afstand houden.

‘We doen dat met de kinderen natuurlijk zoveel mogelijk, maar we doen niet te paniekerig’, zegt Spiering. ‘Je moet je gezond verstand gebruiken. We nemen alle maatregelen heel serieus, maar het moet wel menselijk blijven.’

Een kind laat je niet liggen

En juist dat aspect zorgt ervoor dat Miranda Reus nog niet op school aan de slag kan. Want hoe houd je afstand tot kinderen die vier of vijf jaar oud zijn? ‘Ik vraag me af of dat mogelijk is’, zegt ze. ‘Ik denk dat collega’s echt hun best zullen doen, maar als een kind valt laat je die niet liggen.’

Maandag is het echt zo ver. Miranda Reus blijft op afstand zo goed en zo kwaad als het kan haar werk doen. Linde Spiering doet dat op school. ‘Het is spannend. Wat doen de besmettingscijfers straks? Dat heb je toch in je achterhoofd. Maar de zin om te beginnen overheerst.’

Toch een beetje meebeleven

‘Het is gek dat zij maandag weer beginnen en dat ik dan thuis zit’, verzucht Reus. ‘Ik zou zo graag weer aan het werk willen.’ Maar ze heeft wel iets bedacht om er na het weekend toch een klein beetje bij te zijn. ‘Ze zetten een computer voor me klaar, zodat ik mee kan kijken bij de binnenkomst. Zo kan ik het moment dat de kinderen weer komen toch een beetje meebeleven.’