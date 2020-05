Ronald Koeman voelt zich weer kerngezond

Bondscoach Ronald Koeman voelt zich weer helemaal de oude. Dat laat hij weten in een berichtje op de website van de KNVB. Daarin bedankt hij onder meer voor de vele steunbetuigingen die hij heeft ontvangen na zijn ziekenhuisopname afgelopen zondag.

Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege pijn op de borst. De oud-verdediger van FC Groningen onderging een hartkatheterisatie en is inmiddels weer thuis.

'Dat was even schrikken, afgelopen weekend', meldt Koeman. 'Voor mijzelf natuurlijk, maar vooral voor mijn familie, en voor mijn vrienden. Gelukkig hebben de artsen van het AMC mij snel en geweldig geholpen, waar ik zeer dankbaar voor ben.'

Optimistisch

Koeman: 'Zon gebeurtenis zet je wel weer even met beide voeten op de grond. Het was voor mij fantastisch om te zien hoeveel mensen mee hebben geleefd. En hoeveel lieve berichten ik heb gekregen. Van bekenden uit de voetbalwereld, van clubs. Maar ook van volstrekt onbekende mensen. Dat heeft me heel veel goed gedaan en ik wil iedereen daarvoor zeer bedanken!'

Koeman sluit zijn berichtje vol optimisme af. 'Op dit moment voel ik me weer zo gezond als een vis. En dat betekent dat ik er weer met volle kracht tegenaan ga, zodra de bal weer gaat rollen. Nogmaals: Dank aan iedereen die me gesteund heeft. We zien elkaar snel weer!'

De 57-jarige Koeman kreeg zondag na een rondje fietsen pijn op zijn borst. Per ambulance werd hij naar het AMC in Amsterdam gebracht, waar hij gedotterd werd. De oud-Groninger moet het voorlopig rustig aan doen.

FC Barcelona

Met het Nederlands elftal heeft hij de komende maanden geen verplichtingen. De eerste duels met Oranje staan pas voor begin september op het programma. Het gaat om twee thuiswedstrijden, tegen Polen en Italië, in de Nations League. Of deze duels kunnen doorgaan is door de coronacrisis nog onzeker.

Koeman kreeg na zijn spoedopname vanuit de voetbalwereld tal van beterschapswensen en steunbetuigingen. Ook zijn grote liefde FC Barcelona, de club waar Koeman ooit nog als trainer aan de slag zou willen gaan, reageerde snel. 'We wensen de Barça-legende een snel en volledig herstel toe. Houd de moed erin', liet de Spaanse grootmacht zondagavond weten.

