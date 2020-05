Groninger afdeling 50Plus blijft partij trouw

Statenlid Johan ten Hoove en raadslid Chris Veeze blijven 50Plus definitief trouw. Dat is de uitkomst van het overleg dat de actieve politici donderdagmiddag met het bestuur van 50 Plus Groningen hebben gevoerd.

Voor Ten Hoove en Veeze weegt het zwaar dat ze gekozen zijn als politici van 50Plus, zegt Ten Hoove. 'Ik houd me aan de keuze van de kiezer, die mij gekozen heeft als als Statenlid voor 50Plus', zegt Ten Hoove. 'Het bestuur zegt ook: wij hebben alle vertrouwen in 50Plus. Dat is ook het meest logisch: we willen ons sterk maken voor de ouderen. Daarnaast vind ik dat wat Henk Krol gedaan heeft, toch een vorm van zetelroof is.'

Interim-voorzitter Hans Becherer is blij met de eensgezindheid tussen bestuur en politici.

'We zullen als bestuur de partij ook trouw blijven. Tenslotte hebben de leden van 50Plus ons als bestuursleden gekozen. Ook hebben we geen signalen ontvangen van leden in Groningen die verontrust zijn. We zullen hier en daar best een lid verliezen, maar ik denk toch dat de achterban van Krol in Groningen niet zo groot is.'

Rust

Henk Krol maakte afgelopen zondag bekend op te stappen als partijleider van 50Plus en zijn zetel in de Tweede Kamer mee te nemen. Dat terwijl 50Plus in het verleden zetelroof sterk veroordeelde. Politici die voor de partij actief wilden worden, moesten een verklaring van het bestuur ondertekenen waarmee ze zich committeerden aan de partij en een zetel niet zouden meenemen wanneer ze de partij zouden verlaten. Het Drentse Statenlid Frank Duut werd na zijn vertrek nog hard veroordeeld door partijvoorzitter Geert Dales.

Becherer hoopt dat de rust binnen 50Plus terugkeert. 'In Groningen staan alle neuzen dezelfde kant op. Dat is prettig om mee te maken. We hopen ook dat we landelijk gezien uit deze positie wegkomen, zodat we weer als partij normaal kunnen functioneren.'

