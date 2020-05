GGD: we kunnen honderden coronatests per dag gemakkelijk aan

De GGD in Groningen verwacht de komende maanden geen grote problemen bij het afnemen van tests op het coronavirus. 'Drie- tot vierhonderd tests per dag kunnen we zonder meer aan', zegt directeur Jos Rietveld.

Nu het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen heeft aangekondigd, bestaat de kans dat het aantal besmettingen weer toeneemt. Maar Rietveld verwacht niet dat het zo'n vaart loopt. 'Het aantal besmette gevallen is in Groningen relatief laag. Bovendien komt de zomer eraan. We verwachten de komende maanden een relatief laag aantal klachten. Ik maak me niet zoveel zorgen.'

Opsporen en isoleren

Als het virus in het najaar weer de kop opsteekt, dan is zijn organisatie daar op voorbereid, zegt Rietveld. De tests worden uitgevoerd in samenwerking met het UMCG en Certe. Certe geeft aan voldoende capaciteit te hebben om iedereen met klachten te kunnen testen.

Voor de GGD gaat de meeste tijd zitten in het opsporen van de besmettingsbron en het isoleren van besmette mensen. Rietveld: 'Ook dat kunnen we aan. We hebben extra mensen in de organisatie kunnen vrijspelen, omdat andere bedrijfsprocessen zijn komen stil te liggen, zoals het inenten van mensen die op vakantie naar het buitenland gaan.'

Mondkapjes

Wat vindt hij van de discussie over het nut van mondkapjes in het openbaar vervoer? 'Het kan een gevoel van bescherming geven, dat is een psychologisch effect. Maar het is de vraag of het afdoende is. Wij hoeven er niet over te beslissen, het is een politiek besluit.'

Rietveld gaf zijn toelichting na afloop van een persconferentie van de Veiligheidsregio Groningen. Op diezelfde persconferentie kondigde Koen Schuiling, burgemeester van Groningen en tevens voorzitter van de veiligheidsregio, aan dat de drie noordelijke veiligheidsregio's hun coronabeleid meer op elkaar gaan afstemmen: ' Je kunt beter op dezelfde vraag hetzelfde antwoord geven in plaats van drie verschillende.'

Heldere afspraken

Over de aangekondigde versoepeling van de maatregelen zegt Schuiling: 'Natuurlijk zijn er zorgen, maar het kabinet zegt niet voor niets dat er op de rem wordt getrapt als het aantal besmettingen weer oploopt.'

Ook Schuiling lijkt dus niet meteen uit te gaan van het ergste. Maar als het gaat over de heropening van de horeca, laat hij er geen misverstand over bestaan: ' De afspraken zijn helder. Maximaal dertig mensen op een terras, met voldoende onderlinge afstand. De verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers. Maar wij gaan zeker daarop controleren.'

Grote evenementen

Het kabinet kondigde donderdag aan dat grote evenementen voorlopig niet aan de orde zijn, totdat er een vaccin tegen het coronavirus voorhanden is. Gevraagd naar wat dit betekent voor bijvoorbeeld het (internationale) muziekfestival Eurosonic/Noorderslag, dat ieder jaar in januari in Groningen plaatsvindt, geeft Schuiling geen direct antwoord. Maar hij zegt wel: ' als ik van plan was een groot evenement te organiseren, dan zou ik daar op dit moment niet al te veel voorbereidingen in steken.'

Lees ook:

- Dit zijn de versoepelde coronamaatregelen de komende maanden

- Alles over het coronavirus