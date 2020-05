Horecatycoon Meyer oppert terras met verdieping bij Drie Gezusters: 'Serieus idee met een knipoog'

Ondernemer Laurens Meyer doet de suggestie om een verdieping te bouwen boven het terras bij de 3 Gezusters. Volgens Meyer is het een idee met een knipoog, maar is hij weldegelijk serieus plannen aan het maken.

Meyer oppert het idee op zijn LinkedIn-pagina. 'Een fantastische oplossing', lacht hij hardop. 'We bouwen er gewoon een verdieping bovenop. Op deze manier hebben we dan alsnog ruimte genoeg.'

De horecaondernemer doet de suggestie met een knipoog, maar moet het idee ook gezien worden als mogelijke optie om meer mensen te kunnen herbergen. De horeca moet op terrassen de lijn van anderhalve meter afstand aanhouden en iedereen moet aan een tafeltje zitten.

Eindhoven

'Maar de maatregelen zijn nog niet helemaal duidelijk', zegt Meyer. 'Kunnen we tafels met 4, 6, 8 of 10 personen neerzetten? Moeten deze groepen ook anderhalve meter afstand houden? Of moeten we de anderhalve meter afstand tussen groepen aanhouden? Op de een of andere manier moeten we het terras uitbreiden om de teruglopende capaciteit te compenseren. Dan zou een verdieping een optie zijn.'

Meyer geeft aan dat het plan in Eindhoven een serieuze optie is. Het terras in Groningen kent wel wat beperkingen, zegt hij. 'We zitten daar met de busbaan die beperkend is. Het moet wel verantwoord en veilig zijn. We zitten er niet op te wachten dat het personeel hink-stap-sprong tussen de bussen door moet maken.'

Meer opties

Ook is het voor de eigenaar van de Drie Gezusters, Hoppe, Groote Griet, hotel De Doelen en Upstairs nog onduidelijk hoe de inrichting binnen de horecagelegenheden moet worden vormgegeven. 'We moeten een heel reserveringssysteem optuigen. Mensen komen in meerdere shifts eten. Duidelijk moet worden wat nou precies de regels zijn.'

Het uitbreiden van het terras hoeft niet per se een verdieping te worden, geeft hij aan. De horecaondernemer wil in gesprek met de gemeente Groningen of het terras bijvoorbeeld kan uitbreiden richting de Grote Markt. Daarin wil Meyer samen met andere horecaondernemers optrekken. 'We hopen daarover goede afspraken te kunnen maken met de gemeente. De veiligheid staat daarbij voorop.'

'Doekje voor het bloeden'

De horecazaken zijn echter voorlopig nog niet rendabel te krijgen. Daarvoor zijn de coronamaatregelen te beperkend. 'Dit is een doekje voor het bloeden om ondernemers rustig te houden. Je blijft verlies draaien. Daarom moet het nieuwe compensatiepakket wel in balans moeten zijn met wat toegestaan is. We kunnen maar op 30 procent draaien, dan is er wel 70 procent compensatie nodig. En de 4000 euro klinkt leuk, maar voor de Drie Gezusters is dat maar twee dagen huur.'

