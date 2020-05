Supporters krijgen plek in Raad van Commissarissen FC Groningen

De RvC adviseert en controleert de directie van de Trots van het Noorden. Het is al een lang gekoesterde wens van de verschillende supporters geledingen binnen de club om een afgevaardigde te hebben binnen de RvC.

Begin dit jaar hebben de verschillende supportersgroeperingen zich verenigd in de stichting Ons FC Groningen. Die stichting had als doel om een supporterscoördinator zitting te laten nemen binnen de RvC. Dat gaat nu dus gebeuren. In Duitsland is dit iets wat al bij veel clubs gebeurd.

'Een belangrijke functie'

Algemeen directeur Wouter Gudde: ‘Dit speelde al vlak voor mijn aanstellen. In het jaar dat ik nu bij FC Groningen werkzaam ben, hebben we veel gesprekken met iedereen gevoerd. Er zit een grote basis in ons bestaan bij de supporters. Het is een goede zaak dat het nu in alle facetten verankerd is. Dan heb ik het niet alleen over de gesprekken, die altijd al gevoerd werden, maar ook over de toezichthoudende rol. Het is een mooie en belangrijke functie.’

Mensen die geïnteresseerd zijn om commissaris te worden moeten voor 21 mei reageren en voldoen aan een aantal eisen. Zo moet de persoon affiniteit met voetbal hebben en meerdere jaren een seizoenkaart hebben gehad. Tevens moet er een duidelijke visie zijn op het gebied van supporterszaken en de businessclub van FC Groningen.

Plek in de RvC

Er wordt ruimte binnen de RvC, omdat Edward Wielens doorschuift richting het Stichtingsbestuur van FC Groningen. Zijn termijn als commissaris loopt op 1 juli 2020 af. Wim Entzinger zal aftreden, nu nog lid van het Stichtingsbestuur zal aftreden. Entzinger is de laatste tijd meer betrokken bij FC Groningen in zijn functie als advocaat. Daardoor kreeg hij steeds meer een dubbele pet, wat tot een ongewenste situatie leidde.