Muntendammer krijgt waarschuwing van rechter voor verboden wapenbezit

Een 39-jarige man uit Muntendam hoeft niet voor verboden wapenbezit de cel in. Hij kreeg als waarschuwing een maand voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Tegen de man was twee weken cel geëist.

De Muntendammer gaf onderdak aan een vriendin toen hij in januari werd opgepakt. In de woning vonden de agenten een balletjes- en gaspistool. Ook had de man een pakje cocaïne en vier vervalste 20 euro-bankbiljetten op een kastje liggen.

De man liep nog in een proeftijd van acht maanden. Die moest hij ook uitzitten, vond de officier van justitie.

Leven op de rit

De rechtbank dacht hier anders over. De man heeft zijn leven na allerlei misstappen enigszins weer op de rit. Dit moet hij voortzetten, vond de rechter. Die vond drugsbezit niet bewezen, omdat niet is onderzocht of het pakje poeder inderdaad cocaïne betrof. De man zei hier zelf ook niets over.

Ook werd de man niet bestraft voor het in het bezit hebben van de valse bankbiljetten. Het is niet vastgesteld dat de man de intentie had die uit te geven. En dat is wel nodig om tot een veroordeling te komen.

Omdat er minder bewezen is geacht bleef het bij een nieuwe voorwaardelijke straf. De acht maanden die al op de lat stonden, daarvan is de proeftijd verlengd.