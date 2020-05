‘Zonder publiek geen eredivisiebasketbal in Nederland’

Donar-secretaris Gert-Jan Swaving licht de stelling toe. ‘Wij hebben er in het bestuur over nagedacht en we dachten: Wie en wat is nu ons bestaansrecht? Dat is aan de ene kant de businessclub, met de leden die elkaar daar ontmoeten, en dat is aan de andere kant het publiek dat seizoenkaarten en losse kaarten heeft en gewoon geniet van dat wat wij te bieden hebben. Op het moment dat wij gaan spelen, zonder dat podium te bieden, dan ga je dus helemaal voorbij aan ons bestaansrecht.’

Geld

‘De juridische kant van de discussie is er natuurlijk ook. Op het moment dat we businessclubleden hebben en seizoenkaarthouders, we gaan gewoon wel spelen, zij hebben het volledige bedrag betaald en ze kunnen er niet bij zijn, dan bied je ze geen waar voor hun geld. Zij hebben dan een volstrekt legitieme reden om hun geld terug te vragen en dan zij wij weg’, aldus Swaving.

Betaalde livestream?

Alternatieven, zoals een betaalde livestream, ziet de secretaris niet als een reële oplossing. ‘Als je een los kaartje bij ons koopt, dan betaal je vijftien euro. Ga jij vijftien euro voor een livestream betalen voor een wedstrijd? Sterker nog, je kijkt met je hele gezin naar die ene livestream. Dat gaat nooit werken.’

‘Om die redenen hebben we gezegd, dat moeten we gewoon niet willen. Ons bestaansrecht is de aanwezigheid van ons publiek, dus als dat niet mag, willen wij ook niet spelen. Het is financieel onhaalbaar en het is ook in strijd met wie wij zijn.’

Unaniem

‘Dat standpunt hebben wij ingebracht in de DBL-vergadering afgelopen zaterdag en alle clubs hebben gezegd: Daar zijn we het eigenlijk wel mee eens. Niet per se precies met ons, maar wel met dat standpunt. Unaniem is gezegd: We gaan geen competitiewedstrijden spelen, waar geen publiek bij aanwezig mag zijn.’

Publiek gecontroleerd aanwezig

Ondanks de ernst van de coronacrisis, ziet Swaving wel mogelijkheden om publiek op een verantwoorde manier bij de wedstrijden te hebben. ‘Er zijn wel mogelijkheden om de zaal op een goede manier te vullen, zonder dat je al te veel coronarisico loopt. Zoals handreiniging bij aankomst, mondkapjes op en het begeleid vullen en weer leeg laten lopen van de verschillende tribunesegmenten. Op die manier zien wij het wel zitten en willen wij in oktober wel gewoon open.’

Swaving licht toe. ‘Zo zou je het publiek door verschillende deuren naar binnen kunnen laten gaan en als de wedstrijd voorbij is, dat je dan bijvoorbeeld zegt: Blijf allemaal zitten, we gaan tribune voor tribune naar buiten, groep voor groep, zodat je wel in de buurt van mensen zit misschien, maar wel de hele tijd in de buurt van dezelfde mensen. En instructies dat je niet aan elkaar moet zitten, niet naar binnen mag als je ziek bent et cetera. Dit zijn zomaar wat ideeën.’

Landelijk zaalprotocol

‘Maar goed, dit soort dingen kunnen wij niet zelf beslissen. Dit moet misschien wel via NOC*NSF, want ik weet dat die ook met protocollen bezig zijn. Dus ik kan me voorstellen dat er een soort algemeen zaalprotocol moet komen. Wij zijn in de zaalsport van de reguliere competities in Nederland de grootste. Er zijn nog wel evenementen die groter zijn, zoals bijvoorbeeld de korfbalfinale. Dus wij zouden in Nederland de referentie moeten zijn van hoe ga je om met zaalsportpubliek.’

Anderhalve meter

‘Anderhalve meter afstand gaat bij ons alleen niet lukken, want op de tribune hou je dan al geen capaciteit over. Je zit met je horeca uitgifte, je zit met de toiletten, de garderobes, dus als het strikt anderhalve meter wordt, dan kan ik me er niks bij voorstellen dat we dat rond krijgen.’

‘Competitie opschuiven kan’

Hoe dan ook, de club is optimistisch richting komend seizoen. ‘We zouden de eredivisie normaal gesproken op 1 oktober willen starten. Een beetje opschuiven kunnen we wel hebben. Als we half oktober of 1 november beginnen, bij wijze van spreken, dan is er niet zo veel aan de hand, want dan eindigen we gewoon twee of vier weken later. Normaal gesproken eindigt de competitie rond 1 juni, maar er is geen enkel bezwaar om door te gaan tot begin juli.’

‘Wij staan daar natuurlijk optimistisch in. Kijk, als je ziet dat bioscopen en theaters wel weer open kunnen, en wat wij doen, lijkt daar natuurlijk op. En als je ziet dat het openbaar vervoer al vanaf juni wel weer open gaat met mondkapjes. Wij hadden het afgelopen seizoen gemiddeld 3.300 mensen in de hal. Het jaar daarvoor zaten we op 3.500/3.600, maar Ajax heeft bijvoorbeeld 53.000 toeschouwers. Dat is wel even wat anders.’

Seizoenkaartverkoop

‘Wij hebben het voornemen uitgesproken dat wij volgende week donderdag gaan starten met de reservering van de seizoenkaarten. Het verhaal dat wij daar basaal neerleggen is dat we uitgaan van een normaal seizoen. En daar heb je wat buffer in, in dat verhaal. Ik denk zelfs dat als we half november beginnen, dat we dan nog gewoon een complete competitie kunnen draaien.’

Nieuwe spelers

Swaving geeft tevens aan hoe belangrijk de seizoenkaartverkoop is voor het aantrekken van nieuwe spelers. ‘Het is niet mijn portefeuille, maar we hebben onlangs twee posities op een heel mooie manier in weten te vullen. Wij willen natuurlijk ook gewoon een beetje weten, wat we die jongens te bieden hebben, zowel qua competitie als financieel.’

‘Wat we tot nu toe gedaan hebben, konden we doen op basis van een begroting waarvan we weten dat die in elk geval blijft. De seizoenkaartverkoop is voor ons natuurlijk superbelangrijk en we moeten even kijken wat er dan gebeurt. Dat geeft dan ook weer een beetje aan wat de ruimte is, financieel, voor de rest van het team. Ik sluit niks uit, want wie weet doet er zich een buitenkansje voor, maar normaal gesproken doen we nu even rustig aan’, aldus Swaving.

