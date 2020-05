Lopend Vuur: Grote evenementen zonder publiek kunnen best doorgaan

Alle evenementen in ons land zijn in ieder geval tot 1 september verboden. Het gaat een zomer worden zonder grote muziekfestivals, zonder sportwedstrijden en zonder andere grote evenementen.

In landen om ons heen denken ze al druk na over de vraag hoe ze grote (sport)evenementen kunnen laten doorgaan zonder publiek en zonder fans. In Duitsland spelen ze vanaf 16 mei – zonder publiek - de huidige voetbalcompetitie uit. Ook de organisatie van de Tour de France denkt na over een editie zonder juichende supporters langs de wegen.

Het publiek hoeft vaak niet fysiek aanwezig te zijn bij dit soort evenementen om het door te laten gaan. We kunnen immers alles volgen via radio, televisie of online. Toch zal de sfeer tijdens zo’n evenement zonder publiek heel anders zijn.

Hoe denk jij hierover?

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Te dichtbij

'Ook ik heb last van mensen die te dichtbij komen' was donderdag ons Lopend Vuur. Van de 6.302 stemmers was 72 procent het daarmee eens, 28 procent oneens.