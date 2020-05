Dirkje haalt haar man uit verpleeghuis: 'We gingen kapot van heimwee'

Ze zijn weer samen, Dirkje (75) en Sjoerd (79) Nieuwland uit de stad Groningen. Dirkje mocht haar man in Maartenshof sinds half maart niet meer bezoeken. Ze misten elkaar vreselijk en Sjoerd, die Parkinsonpatiënt is, ging erg achteruit. Dirkje besloot om hem er weg te halen.

Groningers die door de coronacrisis niet langs kunnen bij hun familie, geen bezoek krijgen, of hun pasgeboren kleinkind niet kunnen knuffelen. Daarover gaat het in de serie Ainzoam. Vandaag het vervolg van het verhaal van Dirkje en Sjoerd.

Huwelijksfeest via Skype

Al eerder schreef ik in deze rubriek over Dirkje en Sjoerd, die vanwege het bezoekverbod in verpleeghuizen hun 55-jarig huwelijk via Skype moesten vieren. Dirkje vertelde toen hoe zwaar het voor hen was; vóór de coronacrisis was ze dagelijks de hele dag bij haar man in Maartenshof. Wat het nog erger maakte was dat ze tijdens de Skypegesprekken zag dat het niet goed ging met Sjoerd.

Kapot van heimwee

‘We gingen helemaal kapot van heimwee naar elkaar’, vertelt ze. ‘Sjoerd verkrampte steeds meer en kreeg medicijnen waardoor hij suf werd en erg in de war raakte. En zelf had ik continu buikpijn en migraine van de stress’.

In overleg met de arts van Maartenshof wordt de medicatie van Sjoerd gestopt, maar er is geen alternatief. ‘Toen vroeg ik aan de arts: Is het een alternatief als ik hem naar huis haal?’

Sinds vrijdag zijn we weer een echtpaar Dirkje

De arts ziet geen belemmering, mits er thuiszorg geregeld kan worden. Zodra dat gelukt is, haalt Dirkje Sjoerd op en rijdt ‘m in z’n rolstoel naar huis.

Slapen op een stretcher

‘Sinds vrijdag zijn we weer een echtpaar’, appt ze me. Een paar dagen later spreek ik haar als Sjoerd zijn middagslaapje doet. ‘Ik ben heel gelukkig’, zegt ze. Ja, het is hard werken om 24 uur per dag mantelzorger te zijn. Om te slapen op een stretcher in de woonkamer, naast Sjoerds bed. Om hem met alles te helpen. Om zoveel te regelen; thuiszorg, fysiotherapie, medicijnen, een aangepast bed.

Maar de buikpijn en de migraine zijn weg. En Sjoerd is veel minder in de war. ‘Je hebt natuurlijk niet de man terug die je had voor hij Parkinson kreeg. Maar hij is zo blij om thuis te zijn. Ik merk het aan kleine dingen, vaak pakt hij m’n hand.’

Ze laat foto’s zien van de kleinkinderen, die opa in de tuin kwamen begroeten. ‘Onze zoons stonden niet te springen toen ik zei dat ik ‘m naar huis ging halen. Hij zat natuurlijk niet voor niets in Maartenshof. Maar ze hebben nooit gezegd: dat moet je niet doen. Ze kennen me langer dan vandaag.'

Ik dacht: straks gaan we niet dood aan een virus, maar wel aan heimwee Dirkje

Samen naar een nieuw appartement

Het was een beslissing met het hart, niet met het verstand, zegt ze. ‘Ik dacht: straks gaan we niet dood aan een virus, maar wel aan heimwee. Het is zo zwaar als je niet bij je geliefde kunt zijn. Het mantelzorgen is ook zwaar, maar geestelijk voel ik me nu zoveel beter.’

Hoe het nu verder gaat? Terug naar Maartenshof kan niet zomaar, ook niet als de coronacrisis voorbij is. Sjoerds kamer is ontruimd, de meubels staan opgeslagen in hun schuur. Sowieso zou hij eerst twee weken in quarantaine moeten.

Dirkje en Sjoerd hopen dat het niet zover komt. Ze hebben zich ingeschreven voor een nieuw woonzorgcomplex. Samen. Ze willen niet meer van elkaar gescheiden worden. Nou ja uiteindelijk komt er een eind aan het leven, zo nuchter zijn ze wel. ‘Maar als er morgen iets gebeurt hebben we dit in ieder geval gehad. Dit kan niemand ons nog afnemen.’

Lees ook:

- Ainzoam: Dirkje en Sjoerd vierden hun 55-jarig huwelijk via Skype

- Alles over het coronavirus