Voorlopig 'gewoon' achterin instappen in de bus

Een bus van Qbuzz rijdt over het Emmaviaduct in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS) (Foto: )

Busreizigers blijven voorlopig achterin in de bus instappen. Vervoerder Qbuzz wil graag dat mensen weer voorin kunnen instappen, maar landelijk vindt daar nog overleg over plaats.

'We zijn een groot voorstander van voorin instappen, omdat de chauffeur dan beter overzicht heeft over het aantal reizigers. Maar de chauffeur moet wel goed beschermd worden tegen het coronavirus', zegt Michel van der Mark, directeur Marktontwikkeling bij Qbuzz.

Test met schermen

Qbuzz deed eind maart een test met plexiglas schermen en zeilen. Die moeten de chauffeurs beschermen tegen verspreiding van het virus. Er wordt nog altijd onderzocht of die schermen veilig genoeg zijn.

Bovendien willen alle busvervoerders in Nederland hetzelfde beleid voeren, zegt Van der Mark. 'Als iedereen wat anders gaat doen, is het einde zoek.'

Normale dienstregeling vanaf 2 juni

Qbuzz rijdt vanaf 2 juni, de dag na Pinksteren, weer een normale dienstregeling. Er rijden dan ook weer bussen richting Zernike in de stad Groningen, ondanks het feit dat de Hanzehogeschool en RUG vooralsnog alleen digitale colleges geven.

'Het is te kort dag om deze lijnen uit de dienstregeling te halen', legt Van der Mark uit. 'Buschauffeurs rijden op een dag op verschillende bussen. We kunnen niet zomaar een lijn helemaal stilleggen. Daar is de wereld van het openbaar vervoer te complex voor.’

Op de lijnen naar de Zernike-campus rijden straks wel kortere bussen dan normaal. De langere bussen worden op andere ritten ingezet. Vanaf 4 juli rijdt lijn 15 niet meer, omdat dan de zomervakantie begint.

Mondkapjes

Je moet vanaf 1 juni verplicht een mondkapje dragen in de bus. Dat mondkapje mag je zelf maken, en ook het vastknopen van een zakdoek is voldoende. Een sjaal gebruiken mag in Nederland, in tegenstelling tot in andere landen, niet.

Uitzendkrachten weer aan het werk

Door de coronacrisis verloren alle 200 uitzendkrachten van Qbuzz op 16 maart hun werk. ‘Vanaf 2 juni hebben we hen allemaal weer nodig', zegt Van der Mark. De chauffeurs zijn door uitzendbureau Consolid inmiddels op de hoogte gebracht.

