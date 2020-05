Klimcentrum Bjoeks wil niet wachten tot september

Alle Groningers, en ook veel anderen in binnen- en buitenland kennen hem: de markante, geknikte en vooral hoge klimtoren van Bjoeks in Groningen. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus is het stil op de toren en in het klimcentrum.

'Ze laten ons vallen'

Niet alleen in Groningen, ook de ongeveer tachtig andere klimcentra in Nederland liggen stil. Voor De Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) en de Brancheorganisatie voor de Klimsport (BKS) is het genoeg geweest. 'Het kabinet laat klimmers vallen', schrijven ze in een noodkreet.

De lege klimhal van Bjoeks (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Protocollen liggen klaar

Volgens beide organisaties kunnen de regels voor de klimhallen met ingang van 1 juni versoepeld worden. 'De klimsport is bij uitstek een sport die het heel nauw neemt met de veiligheid van haar beoefenaars', schrijven ze. 'Er liggen al weken protocollen klaar voor de 1,5 meter inrichting van de sport'.

'Het draait hier om ruimte'

'Hoeveel kans op close contact is er?', stelt Van der Veen zichzelf de welhaast retorische vraag, staand midden in de uitgestorven klimhal op sportcentrum Kardinge. 'Het draait hier om ruimte. Niet alleen van beneden naar boven, maar ook gewoon op de vloer. Als je het aantal bezoekers beperkt tot dertig, dan vind je ze hier nauwelijks terug'.

'De kans dat druppels in de rondte sproeien is nihil' Gert van der Veen - eigenaar klimcentrum Bjoeks

Van der Veen denkt dat klimmers relatief veilig zijn voor het coronavirus: 'De kans dat je situaties krijgt waarvan je zegt, oei, hier sproeien de druppels in de rondte is eigenlijk nihil', zegt hij. 'In de eerste de beste (aangepaste) kroeg zitten ze dichter op elkaar dan hier'.

Ontsmetten

Maar weet hij waarom het kabinet dan nog geen versoepeling wil voor de klimcentra? 'Voor het RIVM is het contactoppervlak heel belangrijk', denkt Van der Veen. 'Eigenlijk zou je de wand en alle grepen iedere dag moeten schoonmaken met alcohol, maar dat is ondoenlijk. Ons voorstel is om klimmers vóór en na het klimmen hun handen laat ontsmetten. Als je aan het klimmen bent zit je niet aan je gezicht, dus het kans op een besmetting is dan vrij beperkt'.

Klimwand in Bjoeks (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Nog niet nauwkeurig gekeken'

Van der Veen denkt dat het RIVM nog niet erg nauwkeurig heeft gekeken naar de protocollen die de - relatief kleine - klimbranche heeft opgesteld. 'Alle branches komen nu met hun voorstellen, dus dan is het moeilijk om overal inhoudelijk diep op in te gaan. Maar tegelijkertijd is de economische nood groot'.

Klein lichtpuntje

Er is één lichtpuntje: omdat de buitensporten vanaf maandag weer mogen beginnen, mag Bjoeks de toren en de klimrotsen buiten dan weer in gebruik nemen. 'Ik wil eerst kijken hoe het met de rest van de branche gaat', zegt Van der Veen daarover. 'Dus daar wacht ik nog een weekje mee. Maar als we daar weer gaan klimmen, dan levert dat maar ongeveer 5 procent op van de normale omzet'.

