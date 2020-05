De Noord 9 van zaterdag 9 mei

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek. Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Inge van Calkar - Spinning around

Inge van Calkar vind je met regelmaat in de Noord 9. Haar eerdere noteringen zijn oa. 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015), 'Imaginary' (2017), 'River' (#1 in 2018) en 'Hold you hate you love you leave you' (#1 in 2019), 'Touchdown' (#1 in 2019) en recent nog 'Dit komt ook weer goed'.

Volgens de zangeres heeft haar muziek nu een nieuwe dimentie, dan toen ze alleen nog accoustische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen.

September vorig jaar is haar album 'Reset' verschenen, dat heeft ze met twee Groninger en een Duitse producer gemaakt. Inge van Calkar is in het dagelijks leven psycholoog en is per 1 april aan een nieuwe baan begonnen. 'Ik leer mijn collega's en mijn cliënten allemaal via de digitale weg kennen. Heel apart.' De tijd die Inge thuis doorbrengt, besteed ze grotendeels aan het schrijven van liedjes. 'Ik doe dat liever dan Netflix kijken', vertelt ze op Radio Noord. Normaal gesproken treedt Inge in weekend op en dat mist ze heel erg. 'Het beklemmende idee van wanneer komt dat weer. Dat zal wel het laatste zijn in de schakel dat terugkomt. Misschien spelen we het hele jaar wel niet meer, dat vind ik echt een rot idee'.

Beluister haar nieuwe single hier.

2. Lars Koehoorn - Deze afstand

Op verzoek van Edwin op Noord maken Groninger artiesten kleine liedjes bij wijze van troost tijdens de coronacrisis. In het dagelijks leven werkt Lars in een supermarkt. Op Radio Noord vertelt hij dat het een bijzondere plek is om nu te werken. 'Het is anders dan normaal, maar het gaat vrij soepel momenteel. We werken met z'n allen stug door en gelukkig hebben de meeste klanten overal wel begrip voor'. In een paar dagen schreef hij zijn Troostlaidje. 'We moeten niet vergeten dat we ook moeten door leven en moeten genieten van de dingen die nog wel kunnen'. Luister 'Deze afstand' hier.

3. Johanthan Rhodes - Blind

In 2013 sleept de Groninger muzikant Jürgen Visser hij in de finale van de Grote Prijs van Nederland de publieksprijs in de wacht. En in 2014 brengt hij zijn eerste EP uit. In de zomer van 2019 schrijft hij op zijn website dat hij zal verdergaan onder de artiestennaam Jonathan Rhodes. 'Na een aantal jaar onder mijn eigen naam te hebben opgetreden, wordt het nu tijd voor een nieuwe stap met nieuw materiaal onder een nieuwe naam.'

Inmiddels is de eerste single onder zijn nieuwe naam uit: 'Blind'. Jonathan Rhodes maakt naar eigen zeggen muziek die een mix is van blues, americana en gospel, gecombineerd met persoonlijke teksten. Bekijk zijn nieuwste clip 'Blind' hier.

4. Irene Wilkens & Edwin Jongedijk & Sikkom Kult - Zundagskind

Opnieuw staat Irene Wilkens met haar band in de Noord 9. Na 'Nog ainmoal daanzen mit die' (#2 in 2018), 'Hol die vast' (#5 in 2018) en 'Langzoam neergoan' (#6 in 2019) is dit opnieuw een single die terug te vinden is op het album 'Sikkom Kult' dat in het voorjaar van 2018 is verschenen.

'Zundagskind' is een duet met Edwin Jongedijk. 'Het gaat over dat je het beste met iemand voor hebt. En in deze tijd dat je graag bij elkaar wil zijn is dit een nummer dat echt iets zegt. Ieder heeft zo z'n eigen verhaal daarbij', vertelt Irene in Café Martini op Radio Noord.

Irene en Edwin hebben elkaar ontmoet tijdens Night of the Guitars in Veendam. Toen 'Zundagskind' is geschreven, wilde Irene Wilkens graag met Edwin Jongedijk dat nummer opnemen, vanwege zijn lage, warme stemgeluid. 'We zijn samen de studio in gegaan en dat klonk zó mooi samen, dat klopt helemaal bij het nummer'. Op zijn beurt hoefde Edwin ook niet lang na te denken over de samenwerking: 'Ik hou van duetten. En ik heb met Irene ook al eerder 'Doe mist hier haildaal niks' gezongen.'

Op het album 'Sikkom Kult' staan de mooiste liedjes die de band de afgelopen jaren heeft gespeeld én nieuwe nummers. Irene is is een veelzijdig zangeres, ze zingt in allerlei talen, bij allerlei bands. Samen met Sikkom Kult brengt ze uitsluitend Groningstalige liedjes, meestal geschreven door Alex Schoenmaker. Beluister 'Zundagskind' hier.

5. Jan Henk de Groot - Weltrusten

Jan Henk is al vaak in de Noord 9 te vinden. Met zijn muzikale broeders Alex Vissering en Edwin Jongedijk als 'De Troebadoers', maar ook solo. Zo heeft hij #1-hits met 'Vuurtje kieken' (2017) en 'Bonney' (2017). En met 'Mamme van Michel' staat hij al jaren in de Top 10 van Alle 50 Goud.

Afgelopen herfst is De Groots derde streektaalalbum verschenen, getiteld 'De wolf is trug'. Bij zijn vorige platen hield hij zelf de regie. Bij dit album zit Harmen Ridderbos van de Groninger band Town of Saints achter de knoppen: samen met de Groot is hij verantwoordelijk voor de sound van 'De wolf is trug'. Tegen RTV Noord zei Jan Henk: 'Het zijn liedjes die je van me gewend bent, maar het gaat ook de wat steviger kant op. Er zitten wat synthesizers in. Volgens mij wordt het een avontuurlijke plaat.'

Bekijk de clip van 'Weltrusten' hier.

6. Wia Buze - Doe heurst hier bie mie

De officiële presentatie van haar nieuwe album is onlangs geannuleerd vanwege het coronavirus; maar het album 'Lös' van Wia is wel uit! De cd telt vijftien nieuwe tracks. 'Lös' is het meest persoonlijke album dat Wia ooit maakte.'Ik heb mijn eigen kop gevolgd', verklaart Wia de titel van de cd. 'Ik heb mensen gevraagd van wie ik het leuk vind dat die eens wat voor mij zouden schrijven. Het voelde alsof ik een beetje 'lös' was.'

Een keur aan Groninger liedjesschrijvers werd door Buze benaderd: tekstschrijvers als Erwin de Vries, Edwin Jongedijk en Jan Henk de Groot. En ook oudgediende Alje van Bolhuis. 'Alje kwam met een mooi lied over het Wad, Termunten en een opa met een winkel. Ik zei toen tegen hem dat mijn opa een viskotter had, kan je dat er niet in verwerken? Dat duurde een dag en toen kwam er een tekst terug die helemaal bij mij past.'

Eén van de meest persoonlijke liedjes gaat over de ongewenste kinderloosheid van Wia en haar man Hans Hauer. 'Ik sprak met Edwin Jongedijk over het feit dat wij graag kinderen wilden maar ze niet hebben gekregen, en dat ik daar graag eens een lied over zou willen opnemen', vertelt Wia. 'Eigenlijk zou je die zelf moeten schrijven, zei hij maar ja, ik kan beter zingen dan schrijven. Een paar weken later kreeg ik van Edwin een tekst die daar over gaat.'

'Lös' is het eerste album dat Wia maakt zonder haar vaste producer en steun en toeverlaat Jur Eckhardt. De gelauwerde producer en arrangeur gaf het stokje over aan Mark Pepping uit Eelde.

7. Wanton - Afstand

Wanton is een band uit Onderdendam met zanger Wim Beukema, gitarist Sebas Graventein, bassist Martijn Poel, gitarist Marnick Postma en drummer Thomas Zeevalking. Na 'Onderweg' (#4 in 2019) is dit de tweede notering in de Noord 9 voor de band.

In april 2019 is het debuutalbum verschenen, ter gelegenheid daarvan heeft Wanton toen in Martiniplaza in de Stad een concert gegeven. Wanton omschrijft z'n muziek als een kruising tussen Bløf en de plaatsgenoten van IOS. Tegen POPGroningen vertelt frontman Wim Beukema: 'Ik vertel via mijn liedjes meer over mezelf. Elk liedje heeft zijn eigen verhaal, die voor iedereen op een eigen manier te interpreteren is. Door meer over mezelf los te laten probeer ik een verbinding te leggen met onze luisteraars'.

Voor de nieuwe single 'Afstand' zijn Wouter Vingerhoed, Wessel van Deursen, Jasper Stuut en Wim Beukema afgelopen november bij elkaar gekomen om het nummer te schrijven. Wim Beukema schrijft op Facebook: 'Het liedje gaat over ongrijpare vermoedens binnen je relatie. Je merkt aan alles dat er iets niet klopt. Waardoor je steeds een afstand voelt.' Beluister 'Afstand' hier.

8. Blanks - Dance alone

Blanks is een van de productiefste muzikanten van onze provincie. Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij aan de lopende band filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Bij het schrijven en maken van zijn muziek vraagt hij vaak zijn volgers op sociale media om hulp. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren.

Nu heeft Simon onder de naam Blanks alweer een hit te pakken in de Noord 9. Na een #1-notering voor 'Don 't stop' volgen 'Wave', 'Higher', 'Bittersweet' en 'Everything's changing'. De muzikant omschrijft het afgelopen jaar als een 'rollercoaster'. 'Een hoogtepunt is dat ik een miljoen abonnees heb gehaald op mijn Youtube-kanaal. Dat was echt bizar', vertelt Blanks aan RTV Noord. 'Ook is mijn eigen muziek meer dan een miljoen keer afgespeeld op Spotify. Een jaar geleden dacht ik nog dat het onmogelijk was.'

Momenteel zit Simon thuis in Groningen: een optreden in New York en de start van zijn Europese tour gaan voorlopig niet door vanwege de coronacrisis. Bekijk de clip van Blanks nieuwste hit hier.

9. René Beverwijk - Kilo of acht

Op verzoek van Edwin op Noord maken Groninger artiesten kleine liedjes bij wijze van troost tijdens de coronacrisis. Stad Groninger René Beverwijk heeft ervoor gekozen een grappig liedje te maken: 'Een kilo of acht', op de muziek van 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis. 'Er is al zoveel ellende, humor biedt ook troost', verklaart hij zijn keuze in Edwin op Noord.

Beverwijk merkt dat thuiswerken bij hem en bij anderen ervoor zorgt dat de kilo's er makkelijker aan blijven zitten. 'Vroeger fietste je naar je werk en sportte je, nu zit je vooral thuis. Bij mij is de beweging beperkt tot achter mijn zoontje aan rennen.' Beluister het Troostlaidje van René Beverwijk hier.