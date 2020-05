Afgelopen nacht vroor het, morgen mogelijk 25 graden

'Je bent wel waaks', zegt Els Tolner van de kweker. Want vorst kan funest zijn voor de bloesems of de knoppen in de fruitbomen. Het klinkt vreemd: maar bij vorst in het voorjaar beschermen ze die door het te beregenen, zodat er een ijslaagje rond de knoppen ontstaat. 'Bij ijsvorming komt warmte vrij. Dat ijslaagje beschermt dan als een soort jasje de knop of de vrucht. Dat kan tot ongeveer min 8 graden', legt Tolner uit.

IJsvorming beschermt de bloesems (Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Gras wit

Ondanks dat het aan de grond ligt vroor in Niehove, hoefden ze bij de fruitkweker niet in actie te komen. 'Wij meten op ongeveer een meter boven de grond, waar de knoppen zitten. Daar was het net boven nul. Maar het gras was vanmorgen wel wit.'

Als het wat kouder is en de wind komt uit het noorden, dan kan het Harma Boer - weervrouw RTV Noord

IJsheiligen

Grondvorst in mei, dat is volgens weervrouw Harma Boer helemaal niet raar. 'Zeker als de wind uit het noorden komt en het helder is zoals afgelopen nacht, koelt het gigantisch af. En we zitten ook nog voor IJsheiligen, dus het is normaal.'

De periode van de IJsheiligen loopt van 11 tot en met 15 mei, na die tijd is het meestal gedaan met de nachtvorst. Maar niet altijd, zegt Boer. 'Vorig jaar hebben we in de eerste week van juli zelfs nog een beetje grondvorst gehad, dat was uitzonderlijk. Maar als het wat kouder is en de wind komt uit het noorden, dan kan het.'

Mogelijk zomers

Vrijdag overdag is het zonnig en loopt de temperatuur op naar 18 tot 22 graden, zaterdag wordt het volgens de weervrouw nog wat warmer. 'Lokaal wordt het in de provincie mogelijk zomers, 25 graden. Al wordt het spannend of we dat redden, we gaan uit van 19 tot 24 graden.'

'Aankomende nacht komt de wind uit het westen en is de kans op grondvorst voorbij. Mogelijk is die kans er volgend week wel weer, want na het weekend koelt het flink af', zegt Boer.

Lees ook:

- De weerverwachting voor de komende dagen