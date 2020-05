Arib sneert naar kersverse wethouder Diks bij afscheid Tweede Kamer

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib nam voorafgaand aan het debat over de coronacrisis het woord. Diks had voor haar afscheid een lange brief geschreven, maar die werd niet behandeld. Arib kon het niet laten haar persoonlijke mening te geven over het vroegtijdige vertrek van Diks:

Je weet dat ik altijd kritisch ben over collega's die hun kiezersmandaat niet volmaken Khadija Arib - Tweede Kamervoorzitter

'De laatste maanden ben je veel in het nieuws geweest, niet altijd positief. In je brief zei je daar het nodige over. Dat was niet alleen vervelend voor jou, maar ook voor de Kamer. Nu je ons verlaat, ga je weer richting het Noorden, voor de derde keer terug naar de gemeentepolitiek.'

Kritiek

'Je wordt wethouder in Groningen', vervolgt Arib in haar toespraak. 'Je weet dat ik altijd kritisch ben over collega's die hun kiezersmandaat niet volmaken. Dat geldt zeker in jouw geval, want je bent gekozen met voorkeursstemmen. Uiteindelijk maakt iedereen daarin zijn of haar eigen keuzes. We wensen je heel veel succes in je nieuwe functie, het ga je goed.'

Na de toespraak klinkt er geroffel op de bankjes in de Kamer.

Diks werd vorige maand met de hakken over de sloot benoemd als de nieuwe wethouder van GroenLinks in de gemeente Groningen. 20 raadsleden stemden tegen haar benoeming, 24 vóór.

Wachtgeld

De wethouder kwam veelvoudig in het nieuws doordat ze als Tweede Kamerlid wachtgeld ontving. Omdat de vergoeding van een Tweede Kamerlid lager is dan de vergoeding van een wethouder in de gemeente Leeuwarden, liet Diks het bedrag aanvullen.

Dat stuitte op veel verzet, waarna Diks beloofde de extra ontvangen vergoeding terug te betalen.

