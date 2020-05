Cultuur in quarantaine: dit zijn de tips van Bert Visscher

Grote evenementen zijn allemaal afgelast en voorlopig zit naar een film of een voorstelling gaan er ook niet in. Cabaretier Bert Visscher geeft daarom in Babette op Noord iedere vrijdag de leukste cultuurtips, die je thuis online kunt zien of doen.

Sinds kort bestaat het initiatief 'Cultuur in Quarantaine', waaraan onder meer het Groninger Museum, de Stadsschouwburg en het Noord Nederlands Toneel meedoen. Visscher selecteerde deze tips uit het aanbod van deze week:

Tip 1: Virtuele Tour in Groninger Museum

In het Groninger Museum kun je nu de tentoonstelling 'En toch staat de Martini' online bekijken, door middel van een virtuele tour. Het gaat over Groningen in oorlogstijd, en hoe de Martinitoren dit heeft overleefd. 'Het is prachtig. Het is sowieso een wonder dat de toren is blijven staan, want alles eromheen is in de oorlog weggeknald. Ik heb de tour gisteren gedaan, echt zeer indrukwekkend', zegt Visscher.

Tip 2: Podcast over dode componisten

De tweede tip die de cabaretier met het publiek wil delen is de podcastserie 'Klassieke Mysteries' van NPO Radio 4 en AVROTROS. In de serie duiken Rebecca van der Weijde en Ab Nieuwdorp in verhalen rondom de mysterieuze doodsoorzaken van bekende klassieke componisten.

Het tweede seizoen staat sinds begin dit jaar online. 'Er wordt gezegd dat Joseph Haydn is onthoofd, dat Beethoven is vergiftigd en Schumann zijn vingers kwijt was. Hier kun je gerust een hele middag voor gaan zitten.'

Tip 3: Logo ontwerpen voor Forum Groningen

Het Forum Groningen is een online wedstrijd gestart, waarin thuisblijvers hun eigen logo voor het cultuurcentrum kunnen ontwerpen. Met het officiële logo won designbureau G2K de European Design Award. 'Nu mogen mensen zelf aan de slag, erg leuk om te doen natuurlijk. Ik heb al een paar ontwerpen gezien en het ziet er prachtig uit', besluit Visscher.