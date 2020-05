Moederdag op Noord: 'Voor mijn moeder is niks te gek'

Ook in deze coronatijd krijgt Sandrea Meijerman (60) uit Stad nog geregeld haar dochter Dineke, op bezoek. Dat is niet zo vaak als anders, maar hun hechte relatie kan wel een stootje hebben.

'Komende Moederdag ben ik jarig, dus dan denk ik dat mijn moeder bij mij komt, in plaats van ik bij haar. Hoe dan ook, we zullen elkaar zeker zien,' vertelt Dineke de Groot uit Engelbert.

Ze wil bovendien graag via RTV Noord haar moeder in het zonnetje zetten, omdat ze zo'n sociale, grappige en gevoelige vrouw is die altijd voor iedereen klaar staat: 'Voor mijn moeder lijkt niks te gek.'

De Oude Veemarkt

De band tussen Dineke (36) en haar moeder is hun hele leven hecht geweest: 'Ik trok altijd al naar mijn moeder. We zien en spreken elkaar heel vaak en vinden het gewoon heerlijk om samen weg te gaan, te kletsen of een saunaatje te pakken.

We hebben allebei een groot sociaal leven, mijn moeder heeft in de jaren negentig in horeca gezeten, ze werkte toen in de Oude Veemarkt, momenteel Proeflokaal aan de Amstel. Alleen dat werd tenslotte te zwaar voor haar.'

Vrijwilliger

Maar ook nu nog is Sandrea sociaal heel actief, vertelt Dineke: 'Ze staat voor iedereen klaar staat, en is ook vrijwilliger bij de WIJ in Corpus. Hier helpt ze met hart en ziel ook nog eens mensen in de buurt. Even langs komen, administratie regelen, dat soort dingen. Ik als dochter moet dan wel eens zeggen. 'Mam denk je ook een beetje aan jezelf?' Want zichzelf vergeet ze vaak.'

Beste vriendin

'We hebben elkaar in coronatijd bijna anderhalve maand niet gezien, dat was wel even pittig. Maar inmiddels zijn we alweer een keer of vijf bij elkaar langs geweest. Dat is heerlijk want mijn moeder is echt mijn beste vriendin.'