Voetbalclubs TEVV en De Treffer '16 niet meer welkom op sportpark Tweede Exloërmond

De gemeente Borger-Odoorn trekt de stekker uit het voetbal in Tweede Exloërmond. Voetbalclubs TEVV en De Treffer '16 hadden tot donderdagmiddag twaalf uur de tijd om met een gezamenlijk standpunt bij de gemeente te komen. Dit is dus niet gelukt.

De gemeente ziet de clubs niet meer als gesprekspartner voor het voetbal in het dorp. Dat meldt RTV Drenthe.

'Helemaal verslagen van'

Gezinus van der Laan, secretaris van De Treffer '16 kan er met zijn gezond verstand niet bij, zegt hij. 'Ik ben er helemaal verslagen van. Een gezonde club met 260 leden wordt zomaar de nek omgedraaid. Er is al zo weinig in het dorp.'

Beide clubs hadden jarenlang ruzie. Een motie vorig jaar oktober in de gemeenteraad van Borger-Odoorn moest ervoor zorgen dat de neuzen weer dezelfde kant op kwamen. Ofwel door te komen tot één (nieuwe) vereniging, of het delen van het sportpark als er sprake was van twee verenigingen met goede afspraken. En in het ergste geval, wat nu is beslist: de velden worden niet langer beschikbaar gesteld voor zowel TEVV als De Treffer '16.

'Ingrijpend besluit'

Wethouder Niek Wind: 'Het is een lastig dossier met een ingrijpend besluit dat ik liever niet neem. Want uiteindelijk zijn onder anderen de kinderen de dupe omdat die niet in hun eigen dorp kunnen voetballen. Dat vind ik als wethouder sport een onwenselijke situatie. Nu verenigingen niet tot overeenstemming zijn gekomen, hoop ik dat de inwoners van het dorp alsnog een mogelijkheid zien om een oplossing te vinden binnen de mogelijkheden van de motie. Daar staan we voor open.'

Deadline

Beide partijen hadden tot donderdag de tijd om met een gezamenlijk standpunt bij de gemeente te komen. De Treffer '16 liet eerder al weten dat de naam TEVV voor hen geen obstakel meer was, mits dit door middel van een algemene ledenvergadering in stemming gebracht kon worden. TEVV wilde dit niet.

De Treffer '16 beraadt zich nu op vervolgstappen. 'We moeten ons eerst even beraden wat we moeten en wat we kunnen', zegt Van der Laan van de club. 'Ik heb al vier keer gehuild vandaag. Ik ben er beroerd van.'

Voorzitter Mans van der Laan van TEVV : 'Ik ben nog niet helemaal op de hoogte van alle details, maar dit is wel heel jammer. Ik ben er zeer verbolgen over. Ook wij gaan binnenkort met het bestuur om tafel om te kijken welke stappen we gaan ondernemen.'

Lange geschiedenis

De vete tussen beide voetbalclubs kent een lange geschiedenis en is voor buitenstaanders lastig te doorgronden. De verkoop van het clubgebouw speelt daarbij een rol. Een deel van de leden van TEVV splitste zich in 2016 af en richtte De Treffer '16 op. TEVV werd een slapende vereniging en verkocht het clubgebouw aan Stichting Dorpshuis. Het clubgebouw werd het dorpshuis. De verkoop van het clubgebouw van TEVV gebeurde volgens De Treffer '16 onrechtmatig.

TEVV is vorig jaar nieuw leven ingeblazen en heeft een overeenkomst met het dorpshuis om de accommodatie te gebruiken. De Treffer '16 heeft dat niet en maakt gebruik van faciliteiten in units op het sportpark.



