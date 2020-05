Angst voor te veel bezoekers binnenstad in mooi Moederdagweekend

Loco-burgemeester Roeland van der Schaaf is bang dat het komend weekend te druk wordt in de Groningse binnenstad. 'De nieuwe richtlijnen gaan pas komende maandag en op 1 juni in. Voor komend weekend geldt nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis.'

'Ik ben best bevreesd dat het veel te druk wordt op straat. Dat zagen we de afgelopen weekenden al in het Noorderplantsoen en in de Herestraat', zegt Van der Schaaf.

Met temperaturen tot 25 graden wordt het zaterdag warmer dan de afgelopen weekenden. 'Bovendien is het zondag moederdag', zegt de loco-burgemeester.

Denk na

'De schaarse ruimte die we met zijn allen hebben, neemt niet toe. Denk erover na waar je naartoe gaat. Als er te veel mensen naar de binnenstad gaan, loopt het vast.'

Zoals gebruikelijk doet de gemeente vooral een oproep aan mensen om hun gezonde verstand te gebruiken. 'We spreken mensen aan, waarschuwen en geven eventueel boetes. Maar het moet vooral van de mensen zelf komen, en ik zie in veel gevallen dat dat ook goed gebeurt.'

Afsluiten niet wenselijk

De gemeente zet het komend weekend op de Grote Markt, de Vismarkt en in de Herestraat wel extra stewards in. Die wijzen mensen op rustige plekken als het te druk is.

In het 'meest ultieme' geval zou de gemeente te drukke plekken kunnen afsluiten. 'Maar dat is onwenselijk en niet realistisch', zegt Van der Schaaf. 'We zien dat absoluut niet als optie.'

Looproutes

De wethouder zegt verder in gesprek te zijn over het voorstel van de Groningen City Club om looproutes te maken voor de Herestraat. Dit weekend zijn die er in ieder geval niet, of ze er later wel komen is nog onduidelijk.

De gemeente is bezig met een plan voor de binnenstad, dat ergens in de komende twee weken klaar moet zijn. 'Daarin worden bijvoorbeeld ook de wensen van horecaondernemers meegenomen.'

Terras uitbreiden

'Sommige willen hun terras uitbreiden, en dat is een hele puzzel. Een groot terras op de Grote Markt willen we liever niet, omdat je daarmee eigenlijk een klein evenement organiseert. Dat trekt mensen aan. Bovendien vindt op dinsdag, vrijdag en zaterdag een deel van de warenmarkt op de Grote Markt plaats.'

'Er is weinig ruimte in de binnenstad, en dat was eigenlijk voor corona al zo. Daarom moet daar een plan voor komen, zodat ondernemers zich voor 1 juni goed kunnen voorbereiden.'

