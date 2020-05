Moederdag op Noord: 'Op vakantie met je moeder, ik kan het iedereen aanraden'

Frouwke Haveman (62) uit Hellum had zich erop verheugd de kraamvrouw voor haar dochter te zijn, maar de corona gooide roet in het eten. Misschien kan ze haar jongste kleinkind komende week eindelijk vasthouden.

Ellen Bos-Haveman (34) uit Schildwolde hoopt haar moeder op deze coronamoederdag in elk geval te zien. 'We gaan even langs met een cadeautje, denk ik.'

Youp

Het mooiste cadeau zou zijn als Frouwke Haveman dan eindelijk Youp kan vastpakken, de pas geboren zoon van Ellen.

'Ik ben moeder geworden op de eerste dag van de lockdown, 15 maart. Maar tot nu toe vinden we fysiek contact een beetje eng. We hebben al wel met zijn allen in de tuin gezeten maar ze heeft hem nog niet vastgehouden. Zo’n klein kindje is zo kwetsbaar... We bellen heel veel en zij neemt via WhatsApp verhaaltjes op van Jip en Janneke die ze voor Youp voorleest.'

Kreta

De relatie met haar moeder is in de loop van de jaren wel veranderd, vertelt Ellen: 'Ik kon altijd wel goed met haar opschieten, maar de band die we nu hebben ontstond eigenlijk pas nadat we samen op vakantie naar Kreta zijn geweest, een jaar of zes geleden. Ik kan het iedereen aanraden, een vakantie met je moeder. Dat was superleuk, je ziet een heel andere kant van je moeder, hartstikke leuk en gezellig. We hebben veel gelachen. Ineens was er een andere chemie en werden we vriendinnen.'

Kraamverzorgster

'Mijn moeder staat altijd voor mij klaar. Ze is superlief en zorgzaam en een sterke vrouw. Zij redt zich altijd uit moeilijke omstandigheden en ze blijft optimistisch. Ze vindt het heel moeilijk dat ze na mijn bevalling niet de kraamhulp kon zijn. Ze was altijd huisvrouw en moeder, maar heeft, toen wij de deur uitgingen, een aantal jaren als kraamverzorgster gewerkt Het zou heerlijk zijn geweest als zij dat voor mij had kunnen zijn, daar verheugden we ons allebei al jaren op. Hopelijk kan ze hem nu snel een keertje vasthouden.'

