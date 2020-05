Moederdag op Noord: 'Volgend jaar vieren we moederdag wel dubbel'

Tinie Smit woont na een ongelukkige val nu al twee jaar in een verzorgingshuis in stadswijk Lewenborg. Moederdag vieren wordt dit jaar een sobere aangelegenheid.

Een beetje streng, maar vooral heel zorgzaam. Zo karakteriseert Henk Smit uit Hoogkerk zijn 90 jarige moeder: 'Ik heb een hele goede relatie met haar. Ze was gewoon moeder en huisvrouw en ze was altijd thuis voor ons en later ook voor de kleinkinderen. Ze heeft lang voor mijn vader gezorgd en trouwens ook voor haar vader en haar schoonvader.'

Babbelbox

Door de coronacrisis heeft hij haar al twee maanden niet meer ontmoet. 'We zien elkaar wel hoor, maar dan in de babbelbox van het verzorgingscentrum. Dan zit er een ruit tussen. Maar je wilt je moeder natuurlijk ook wel eens een kus geven. Met een beetje geluk mag mijn zus over twee weken een keer naar haar toe, en tot die tijd moeten we het doen met bellen.'

Topper

Smit vindt zijn moeder een echte topper: 'Ze is ondanks haar bijna 91 jarige leeftijd nog steeds bezig met haar hobby: kaartjes maken en breien. Dat heeft ze altijd al gedaan en ze is er heel goed in. Ze maakte prachtige paas- en kerstkaarten en ze heeft meer dan honderd mutsen voor asielzoekers gebreid, en talloze sokken.'

'En ondanks haar slechte gezondheid houdt ze zich heel dapper, terwijl het in het begin echt moeilijk voor haar was in dat verzorgingstehuis. Haar verstand is nog helemaal goed, ze kan overal over meepraten, het verdrietige is alleen dat ze lichamelijk zo slecht is.'

Dubbel

Met Moederdag gaat zijn zuster bij hun moeder op bezoek. In de babbelbox. Een beetje mager, vindt Smit: 'Volgend jaar, als mijn moeder dan nog leeft, dan vieren we Moederdag wel dubbel.'

