Moederdag op Noord: 'Ik was altijd haar jonkie'

Jenny Brands (69) en haar man wonen in Hoogezand, zo'n 350 kilometer ten noorden van hun zoon Gerben. Maar vanuit België volgt hij nog steeds het nieuws via RTV Noord en daarom zet hij haar via die plek in het zonnetje.

'Ook tijdens corona en met een afstand van 350 kilometer, kan ik altijd bij mijn moeder terecht. Ze heeft altijd een luisterend oor, een grapje, geeft gewoon aandacht. En daarbovenop stuurt ze haar zelfgemaakte mondkapjes naar ons in België.'

Videobellen

Door de coronacrisis heeft hij in april zijn laatste driemaandelijkse bezoek aan zijn ouders moeten afzeggen.

Het is nu al heel lang geleden dat Gerben hen voor het laatst heeft gezien: 'We hebben nu heel veel contact via videobellen, iets dat we voor deze crisis nooit deden. Ik denk ook dat we dat voortaan blijven doen, zo komt er ook nog iets goeds uit voort. Maar het wordt hoog tijd dat ik weer een weekend in Groningen ga plannen, als ik België weer uit mag.'

Haar jonkie

Hij heeft een hele hechte band met zijn moeder: 'Ik was altijd haar jonkie en dat ben ik geloof ik nog steeds. Ze is altijd heel zorgzaam geweest en stond voor iedereen klaar, niet alleen voor mij en mijn broer, maar ook voor de buren. Ze kon zichzelf helemaal wegcijferen. Bij wijze van spreken zelf niet eten als er ineens menen bleven eten. En daarnaast heeft ze altijd geprobeerd erbij te werken. Ze hielp kleding herstellen op de naaimachine, zoals ze nu ook weer mondkapjes aan het maken is, compleet met verwisselbare keukenpapiertjes.'

Bosje bloemen

'Als jong kind valt het je niet op als je moeder zich zo wegcijfert, maar later denk je: hé dat is niet vanzelfsprekend. Toen ik naar België verhuisde was het zwaar voor mijn moeder. Als ik op bezoek was geweest nam ze altijd met tranen in haar ogen afscheid. En ja, ook met Moederdag blijft het voor ons bij bellen. En natuurlijk laat ik een bosje bloemen bij haar langs komen.'