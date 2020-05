Actrice Lotte Dunselman maakt dagelijks filmpje op haar slaapkamer

Iedere dag maakt de Groningse actrice Lotte Dunselman een facebookfilmpje over een jonge vrouw in tijden van corona.

De reprise van Dunselmans succesvolle theatervoorstelling De Poolse Bruid werd vanwege het virus afgelast. Even zat ze bij de pakken neer, maar samen met regisseur Madeleine Matzer en schrijver Jibbe Willems werpt ze zich nu vol overgave op In het moment, zoals de serie monologen heet.

Ongeveer een minuut

Ze is al bijna aan de twintigste aflevering toe. Allemaal van rond een minuut lang. In een claustrofobische setting van een kledingkast vertelt de actrice over haar ervaringen met de crisis. Over hoe ze een mondkapje maakt van een boxershort van haar ex of over videobellen met haar oude moeder. De setting blijkt de slaapkamer te zijn in haar woning in de Concordiabuurt in de stad.

Stilste plek met beste licht

‘Het is wel een aparte plek’, vertelt Dunselman (1979) over de locatie waar ze haar filmpjes opneemt. Dagelijks trekt ze zich er een paar uur terug.

‘Ik heb het hele huis bekeken en dit bleek de stilste plek. Ik heb een dochtertje van vier en ik kan moeilijk zeggen dat ze de hele dag stil moet zijn. En hier was ook het beste licht.’

In de krappe slaapkamer staat tussen bed en kledingkast een tafeltje met daarop de laptop en een mobiele telefoon waarmee ze het filmpje opneemt.

Eerste versie

Dagelijks rond het middaguur mailt theaterschrijver Jibbe Willems haar de tekst.



‘Daar ga ik dan mee aan de slag. Ik leer de tekst, oefen een paar keer en rond drie uur app ik mijn eerste versie naar de regisseur. Zij bekijkt het en komt met aanwijzingen en daarna ga ik weer aan de slag. Meestal zijn we rond vier uur klaar maar soms ook pas in de avond.’



‘Wat voor vrouw het is die ik speel? Dat weet ik nog niet precies’, vertelt Dunselman.



‘Ze ontwikkelt zich langzaam. We zijn begonnen vanuit corona. Over dat we nu allemaal een andere tijdsbeleving hebben. Dat de dagen langer lijken. Langzaam aan wordt zo’n personage dan iemand. Ik weet dat ze een moeder en een dochter heeft en ze is vrijgezel. Ook is ze een beetje gekkig, ik mag haar wel.'



Lichtpuntje

Voor de Groningse actrice is haar nieuwe serie een lichtpuntje in sombere tijden.

‘Ik ben toch echt met mijn vak bezig. Een van de beste toneelschrijvers van Nederland maakt iedere dag een tekst voor mij. Ik krijg fantastische aanwijzingen en iedere dag proberen we iets moois te maken dat ook nog eens voor iedereen te zien is. Als actrice en theatermaker wil je gewoon dat je publiek hebt en dat is er.’



'We zouden 3 juni los gaan'

Voorlopig ziet Dunselman de theaters nog niet weer open gaan ondanks dat premier Rutte vorige week aankondigde dat de regels voor het theater worden versoepeld.



‘Wij zouden 3 juni weer los gaan met De Poolse Bruid maar als iedereen op anderhalve meter moet zitten dan kunnen er in plaats van tweehonderd maar dertig man per keer naar toe. Dat kan gewoon niet uit. Of je moet 150, 200 euro per kaartje vragen. Maar dan is het niet meer voor iedereen dus dat is ingewikkeld.’



Zichtbaar blijven

‘Ik denk dat we heel lang heel creatief moeten zijn met nieuwe vormen en proberen waar het kan ons vak uit te oefenen. Eerlijk te communiceren en ook hard aan de bel te trekken dat we het heel zwaar hebben want onze culturele sector moet natuurlijk niet omvallen en we hebben die hulp nodig. En ondertussen zichtbaar blijven, dingen blijven doen’, besluit de actrice.



