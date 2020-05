Interne commissie oordeelt over straf feestende Vindicaters

'We hebben na het incident meteen als stakeholders op de hoogte gebracht en besloten vanaf dat moment samen op te trekken met de burgemeester en de gemeente', zegt rector Floris Hamann van Vindicat. 'We hebben dan ook samen een straf geformuleerd.'

Hamann wil niet zeggen om wat voor strafvoorstel het gaat. Wel vertelt hij dat deze voor alle vijftien leden hetzelfde is. Dus ook voor het 'lid met de sleutel', een functionaris binnen Vindicat.

Excuus en UMCG-bezoek

Na het feestje maakten de vijftien leden excuses aan burgemeester Koen Schuiling en daarmee de stad Groningen. Daarbij bleef het echter niet. 'De burgemeester heeft meteen voor hen een afspraak gemaakt om te kijken in het UMCG. Daar zijn we samen met de burgemeester geweest.'

Het is fijn dat de burgemeester dit heeft weten te regelen Floris Hamann - rector Vindicat

Peter van der Voort, hoofd van de intensive care van het ziekenhuis, vertelde daar over de situatie binnen de muren van het UMCG. 'We mochten niet op de ic zelf, maar zijn er wel langsgelopen', vertelt Hamann over het bezoek. 'Je leest er elke dag over in de krant, maar om het in levende lijve te horen. Dat is heel indrukwekkend. Het is fijn dat de burgemeester dit heeft weten te regelen. Dat laat meer indruk achter dan alleen langs de burgemeester voor een donderpreek.’

Lees ook:

- Vindicat-rector baalt van 'domme, onverantwoorde actie'

- Studenten Vindicat bekeurd voor overtreden corona-regels