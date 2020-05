Zorgen bij studentenverenigingen: hoe werven ze nieuwe leden?

Nu de KEI-week grotendeels in duigen lijkt te vallen, nemen de zorgen bij Groningse studentenverenigingen toe. 'We werven normaal gesproken bijna alle leden in de KEI-week', zegt bestuurslid Lyan van der Velde.

‘Wij maken ons daar veel zorgen over. Omdat als colleges alleen online blijven, mensen makkelijker thuis kunnen blijven wonen en minder snel naar Groningen komen. En dus ook geen lid van een studentenvereniging worden', schetst zij de situatie.

Online promotie

Waar oudere verenigingen kunnen rekenen op neefjes, nichtjes en uiteindelijk kinderen van oud-leden, is Cleopatra daar nog te jong voor. Daarom worden alle zeilen bijgezet. 'We gaan nu minder winst behalen en moeten creatief gaan nadenken en inzetten op online promotie om mensen naar onze vereniging te krijgen. Qua financiën zien we het niet heel somber in. Eén mindere lichting is niet desastreus.'

Lyan van der Velde - bestuurslid Cleopatra: Minder nieuwe leden betekent minder nieuwe energie om dingen te organiseren

Vooral in de evenementen worden problemen verwacht. 'We doen heel veel, maar daar heb je leden voor nodig. Minder nieuwe leden betekent minder nieuwe energie om dingen te organiseren. Ons voordeel is wel dat studenten het hele jaar door lid kunnen worden. We hopen dat studenten op die manier aan het einde van het jaar instromen.’

Bij studentenvereniging Dizkartes spelen de problemen ook. Daar wordt druk gewerkt aan het uitwerken van drie scenario's, vertelt bestuurslid Aukje Hopmans.

'We zijn onder andere bezig met een geheel digitale KEI-week, maar ook met het langs laten komen van kleinere groepen op de sociëteit. Als je fysiek ergens bent, voel je je er meer mee verbonden.’

Financiële tik

Hopmans verwacht niet dat haar vereniging failliet gaat, maar een financiële tik verwacht ze wel.

'Het gaat zeker effect hebben op Dizkartes en op wat je de komende jaren kunt organiseren. Dan moeten we echt kijken naar de grootte van evenementen. Het zijn onzekere tijden. Niemand weet hoe het er over een paar maanden uitziet.'

De grotere verenigingen hebben iets meer vet op de ribben. Zij kunnen profiteren van naamsbekendheid en studenten die vooraf al weten bij welke vereniging ze zich aansluiten.

‘Wij halen 30 of 40 procent van onze leden uit de KEI-week', vertelt Vindicat-rector Floris Hamann. 'Bij andere verenigingen, op Albertus na, is dat 100 procent.'

Floris Hamann - rector Vindicat: Trekken we genoeg studenten aan en gaan die hier ook wonen?

'Ik ben bang dat mensen, die in hun eerste jaar geen lidmaatschap met alle voordelen van het studentenleven kunnen krijgen, eerst 60 punten gaan halen, om de studie daarmee veiligstellen. Daarna schrijven ze zich pas in. Gebeurt dat, dan heb ik dit jaar 200 leden te weinig en volgend jaar 200 teveel. Studenten zijn een cruciaal onderdeel van de stad.'

Bij papa en mama thuis

'Trekken we genoeg studenten aan en gaan die hier ook wonen?', vraagt Hamann zeg af. 'Of denken ze: als er geen feestje is, dan bespaar ik mezelf de huur en blijf ik bij papa en mama thuis. Dan hebben we een probleem.’

Locoburgemeester Roeland van der Schaaf (PvdA) van de gemeente Groningen zegt bekend te zijn met de grote zorgen over de instroom van studenten en de financiële positie van studentenverenigingen.

‘We zien het als een groot probleem, en we zijn met de verenigingen in gesprek, net als de Hanzehogeschool en de RUG.’

Roeland van der Schaaf - locoburgemeester Groningen: Ik woon naast twee studentenwoningen en het is in mijn buurt nog nooit zo stil geweest

‘Ik weet niet of de gemeente de aangewezen partij is om studentenverenigingen financieel te hulp te schieten', vervolgt Van der Schaaf. 'Waar mogelijk helpen we wel, bijvoorbeeld door huur van gebouwen tijdelijk niet te innen. Ook willen we graag meedenken over andere mogelijkheden om de introductieperiode van nieuwe studenten te laten plaatsvinden.'

Geen huisvestingsproblemen

Een voordeel aan de lagere instroom is er ook: problemen om studenten te huisvesten verwacht Van der Schaaf aan het begin van het komende studiejaar niet.

‘Al is het niet met zekerheid te zeggen, maar de kans dat we tijdelijke piekopvang voor studenten nodig hebben aan het begin van komend studiejaar is niet groot. Ik woon zelf naast twee studentenwoningen en het is in mijn buurt nog nooit zo stil geweest.'

