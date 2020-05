Hoe Duitsland anders met mondmaskers omgaat dan Nederland

De mondmaskerverplichting in Duitsland is gek genoeg zowel strenger als minder streng dan in Nederland. Hoe zit dat?

Waar in Nederland sjaals niet voldoende zijn om mond en neus te bedekken, is dat bij onze oosterburen wel het geval. Want volgens Hinrich Kuper, journalist bij de Duitse krant de Rheiderland Zeitung, gaat het daar strikt genomen niet om een mondmaskerplicht.

Sjaal of kraag

'In de verordening staat alléén dat je je mond en neus moet bedekken, dat mag ook een sjaal zijn of iets anders, de kraag van je jas bijvoorbeeld.' Het is verplicht voor mensen van zes jaar en ouder.

Net als in Nederland worden mondmaskers niet door de overheid verstrekt, maar je moet ze kopen of maken.

'Dat heeft tot een ware rage geleid met allerlei tips en stofpatronen enzo,' aldus Kuper. Volgens hem zijn er in Duitsland voldoende maskers te krijgen.

Plicht in ov, winkels en soms op markten

Waar in Nederland de mondmaskerplicht alleen in het ov gaat gelden, kent Duitsland in alle deelstaten daarnaast ook een plicht in winkels. In vier deelstaten (waarvan er drie aan Zuid en Oost-Nederland grenzen) geldt dit ook voor markten. Dat geldt overigens niet voor Nedersaksen, dat aan Groningen grenst. 'Nedersaksen was niet echt voor mondkapjes, maar deed dan wel mee uit solidariteit met de anderen,' legt Kuper uit.

Kaartje met daarop wie wat en waar draagt in Duitsland (Foto: bundesregierung.de)

In Duitsland kunnen de deelstaten zelf de regels bepalen. Dat is volgens Kuper in de Duitse grondwet vastgelegd. In de meeste deelstaten wordt niet actief gehandhaafd op de mondmaskerplicht.

'De handhaving berust meer op eigen verantwoordelijkheid dan op straf', vertelt Kuper. Alleen in de deelstaat Beieren (Zuid-Duitsland) staat er een boete van €150 euro op het niet naleven van de mondmaskerplicht. In Noordrijn-Westfalen (grenzend aan het zuidelijke deel van Nederland) wordt de hoogte van de boete aan toezichthouders overgelaten.

'Lastige mondkapjes'

Kuper zelf vind de mondmaskers overigens maar lastig. 'Vooral als je een bril draagt. Die is door de adem constant beslagen.'

Lees ook:

- Alles over het coronavirus