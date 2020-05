Ruim 21.000 euro opgehaald voor Chun, 'de man die niet bestaat'

Er is een stichting opgericht die het geld dat via een crowdfunding wordt opgehaald voor Chun Sheng Yan gaat beheren. Er is inmiddels ruim 21.700 euro gedoneerd voor de Chinese man die in de stad Groningen woont, maar wiens bestaan door de instanties niet erkend wordt.

Zeventien jaar geleden werd de nu 32-jarige Chun Sheng Yan het slachtoffer van mensenhandel. Hij werd naar Nederland gesmokkeld. Zonder paspoort, zonder papieren en verblijft nu al jaren in Groningen.

Landelijke aandacht

Het verhaal van Chun 'de man die niet bestaat' werd begin dit jaar landelijk onder de aandacht gebracht, toen hij zijn verhaal deed in het Dagblad van het Noorden. Het leidde onder meer tot Kamervragen, maar niet tot een verandering in de situatie van Chun.

Chun mag niet werken, krijgt geen uitkering en kan zich niet verzekeren, omdat hij niet kan aantonen wie hij is. Om Chun zijn identiteit terug te geven, is daarom een crowdfundingsactie opstart. 15.000 euro was gevraagd, zaterdagochtend staat de teller van de crowdfundingsactie op ruim 21.700 euro.

Hulp

Marja ter Horst uit Westerbroek staat Chun al jaren bij. 'Het is gewoon een hele schrijnende situatie. We vinden dat we nu al veel te lang hebben gewacht.'

Ze stond Chun bij toen ze nog coördinator aanpak mensenhandel was, maar inmiddels doet ze het vrijwillig. De situatie van Chun gaat haar aan het hart. ' Als je zeventien jaar zo in een land leeft en geen inkomen hebt, ja dan doet dat je wat.'

'Toch bestaat het'

De crowdfundingsactie is opgezet door Aldert Zoutman. '32 jaar oud zijn. 17 jaar lang ontkend worden en in Nederland wonen. Niemand die het kan geloven en toch bestaat het. In Groningen', schrijft hij op de crowdfunding.

Duur

Ter Horst is blij met het geld, maar weet dat het nog niet genoeg is. 'Alleen de gerechtelijke procedures kosten waarschijnlijk al 40.000 euro', vertelt ze. 'Ook moeten de kosten van de psychiater betaald worden.'

Om het geld goed te kunnen beheren, werd daarom vrijdagmiddag besloten tot oprichting van de stichting.