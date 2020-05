Nog veel onduidelijk over heropening terrassen: 'Wachten is op het protocol'

Koninklijke Horeca Groningen en de gemeente hadden vrijdagmiddag een goed gesprek over de heropening van de terrassen in Stad, maar veel duidelijkheid leverde het nog niet op.

'Het gesprek met burgemeester Koen Schuiling en wethouder Paul de Rook was heel positief', beaamt Irene van de Velde van Koninklijke Horeca, 'maar concrete dingen zijn er nog niet uitgekomen. We zitten nog steeds in de verkennende fase.'

Wachten op protocol

Probleem is vooral dat alle partijen nog wachten op het protocol vanuit Den Haag, waarin zal staan wát er nu precies wel en niet mag per 1 juni. Dat protocol wordt begin volgende week verwacht.

'Daar is inderdaad het wachten op', zegt ook De Rook. 'Op basis daarvan weet je pas wat er écht mag, dat hebben we nodig. Vervolgens is het natuurlijk ook afwachten hoe één en ander zal lopen met de bezoekersstroom die de heropening zal losmaken.'

Puzzel

Vooralsnog ligt er dus nog een behoorlijke puzzel. Liggen alle stukjes nog in de doos?

Ik was blij verrast door de creativiteit en inventiviteit die de ondernemers al aan de dag legden Wethouder Paul de Rook

In zekere zin wel, zegt De Rook. 'Maar ik was blij verrast door de creativiteit en inventiviteit die de ondernemers al aan de dag legden. Luister, we kijken natuurlijk vooral naar de mogelijkheden, en niet naar wat niet kan. Waarbij de gezondheid altijd voorop moet blijven staan. We willen elkaar niet in gevaar brengen.'

Daarbij kan Groningen natuurlijk niet zo maar z'n eigen plan trekken. Er zal rekening moeten worden gehouden met de situatie elders in het land, weet De Rook.

Vervoersbeweging

'Hoewel de situatie hier anders is dan in Brabant, kun je de boel daar natuurlijk niet dichthouden, terwijl men hier een koud biertje zit te drinken. Want dan creëer je juist die vervoersbeweging waar je niet op zit te wachten.'

Irene van der Velde: 'Het uitgangspunt is dat we straks weer kunnen ondernemen en gastvrij kunnen zijn. Het is gelukkig nog geen 1 juni, dus we hebben nog even.'

