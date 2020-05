Wellnesscentra willen open, met afstand in de sauna

Premier Rutte kondigde afgelopen woensdag nog aan dat sauna's minstens tot 1 september dicht moeten blijven. Dat zou voor een deel van de wellness-resorts het einde betekenen, waarschuwt de branche.

'Flinke shock'

'Het was een flinke shock', zegt eigenaar Nikki Bouman van De Waterlelie in Zevenhuizen. 'Wij hadden 1 september echt niet zien aankomen, temeer omdat wij het protocol voor anderhalve meter afstand al klaar hebben liggen.'

Sinds half maart is haar bedrijf met bijbehorend restaurant, zwembad en massagestudio dicht en komt er geen euro meer binnen. Dat terwijl de kosten voor onderhoud en zeventig man personeel deels doorlopen. 'Het is heel vreemd om een volwaardig bedrijf helemaal stil te leggen en de zorgen die daar natuurlijk bij horen.'

Slippers

De resorts vinden het oneerlijk om de deuren dicht te moeten houden, omdat zij ruimte hebben om mensen te spreiden. Ze willen werken met een maximum aantal gasten per dag die vooraf moeten reserveren. Tafels en stoelen komen op anderhalve meter te staan.

Martin Drent/RTV Noord (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Ook in de sauna willen zij maatregelen nemen. Bouman heeft daar creatieve oplossingen voor bedacht: 'Het zou grappig zijn om te communiceren met slippers. Als er acht mensen naar binnen mogen, kun je in het voorportaal al zien hoeveel paar slippers daar staan. Als er al acht zijn, hoef je de deur niet eens open te doen.'

Niet via zweet

In een sauna zweet je natuurlijk, maar dat lijkt niet het probleem te zijn. Volgens de Rijksoverheid wordt het virus niet verspreid via zweet: 'Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden', staat op de website van de Rijksoverheid.

Volgens Bouman kan haar bedrijf daarom met maatregelen open: 'Ik ben ervan overtuigd dat het prima kan als je afstand houdt. Wij geven aan hoeveel gasten per sauna naar binnen mogen. Als mensen zich daaraan houden, hoeft dat geen enkel probleem te zijn.'

Roep om noodpakket

De Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness bedrijven vindt daarom dat de resorts onterecht gesloten moeten blijven en wil op korte termijn in overleg met het ministerie om in eerste instantie beperkt open te kunnen. Anders eist de branche een noodpakket.

De binnenkant van een sauna (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

'De sauna- en wellnessbranche is erg arbeids- en kapitaalintensief met hoge vaste kosten. Een groot deel van deze bedrijven zal niet in staat blijken om hun zaak overeind te houden tot september', stelt voorzitter Jos Keizer in een verklaring.

Spoorzicht

Bouman is samen met haar man Cees de Vries ook eigenaar van Hotel Spoorzicht & Spa in Loppersum. Het complex ondergaat op dit moment een verbouwing, onder andere vanwege de aardbevingen.

'Ik heb er wel een paar nachtjes van wakker gelegen', zegt De Vries. 'Aan de ene kant komt er niets binnen door de crisis, aan de andere kant zijn we nu veel geld aan het investeren. Maar ik denk dat er over een jaar niets is veranderd aan de behoefte voor de accommodaties. De financiering is geregeld, dus ik ben optimistisch.'

Hoop 1 juli

Bouman vertrouwt erop dat de gasten zich aan de beperkte capaciteit van sauna's houden, als de resorts eerder open kunnen. Zij hoopt op 1 juli, of het liefst eerder. 'Ik voel er niets voor om politieagenten of handhavers hier te hebben rondlopen. Het is tenslotte ontspanning.'

