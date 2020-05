Deze dag: Dodelijk drama op scheepswerf De Punt

Twaalf jaar geleden is het inmiddels, dat een brand in een loods van watersportbedrijf Beuving drie brandweermannen het leven kost. Ze zijn de eersten die de loods in de Punt binnengaan. Het is 9 mei 2008.

Een kwartet brandweerlieden begint rond twintig minuten over twee in de middag aan een verkenning en eventueel bluswerkzaamheden. Het is tien minuten nadat de eerste melding is binnengekomen. Links achterin de loods is een magazijn met daarin een meterkast. Daar woedt de brand. En daar is, zo blijkt later uit onderzoek, ook het vuur ontstaan. De mannen lopen die kant op, als de slang van Bert Smit vast komt te zitten. Hij loopt terug, om die los te maken.

Inmiddels hebben in de loods onverbrande rookgassen zich met lucht ontwikkeld tot een uiterst explosief mengsel. Als dat onverwacht tot ontploffing komt blaast de drukgolf Bert Smit omver. Hij kan ternauwernood de loods uit kruipen. Zijn collega’s Egbert Ubels, Raymond Soyer en Anne Kregel kunnen geen kant op en komen om.

De tragische gebeurtenis leidt later tot grote verdeeldheid in de dorpsgemeenschap. Tot verdeeldheid ook binnen het brandweerkorps. Nabestaanden vinden dat ze door zowel gemeente als korps niet respectvol zijn behandeld, bij herdenkingen die in de loop der jaren zijn georganiseerd. ‘De brandweer heeft zich opgedrongen als eerste nabestaande; wij werden met alles vergeten’, zegt de weduwe van Egbert Ubels later.

Tien jaar na het drama krijgt Bert Smit de erepenning van de gemeente Tynaarlo. Zijn drie omgekomen collega’s zijn postuum eveneens onderscheiden. Daarbij erkent de gemeente eerder gemaakte fouten en betreurt die, ‘is ook kritisch op haar eigen rol en de keuzes die zij hierin maakte.’

Scheepswerfeigenaar Beuving is eind juni 2008 gearresteerd. Justitie verdenkt hem ervan gemanipuleerde stoppen in de meterkast te hebben gedraaid. Een verband met de dood van de drie brandweermannen is niet vastgesteld. In hoger beroep wordt hij tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeert in 2009 dat Raymond Soyer, Egbert Ubels en Anne Kregel slachtoffer zijn geworden van een rookgasexplosie. Een fenomeen dat tot op dat moment niet in de literatuur beschreven staat. Er zijn lessen uit getrokken. Sindsdien worden onbetrouwbare panden alleen nog van buitenaf geblust.

Egbert Ubels hield op internet een website bij. Een brandweersite. Die is nog altijd te bezoeken. Ze bestaat uit één pagina. Daarop staat de datum van deze dag uit de geschiedenis, 9 mei 2008. Gevolgd door een gedicht.

Jullie zijn nu de mooiste sterren

En stralen dag en nacht

Een vlinder van liefde

Weggevlogen heel zacht

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij

In alle eeuwigheid staan jullie bij ons