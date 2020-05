Grafsteen uit Loppersum duikt op in Uithuizermeeden

Het gedenkteken komt uit Loppersum. Daar ligt Derk Eltje Olthof begraven. Hoe de steen in Uithuizermeeden terecht gekomen is, blijft waarschijnlijk voor altijd een raadsel.

'Ik kon de tekst eerst niet lezen want de steen lag ondersteboven', vertelt Van der Molen over zijn vondst aan de Torenstraat in 'Mei'.

Moeite

Het kostte hem best wat moeite om de zware steen uit de grond te tillen. 'Dat ging met wat gevloek en gescheld, maar hij is eruit gekomen.'

Via een oproep op Facebook kwam hij in contact met een kleindochter van de overleden man. 'Die vond het wel heel raar dat de steen hier nu staat, maar gelukkig staat de juiste steen op de begraafplaats in Loppersum.'

De steen eruit halen ging met gevloek en gescheld, maar hij is eruit gekomen Dirk Albert van der Molen, vinder grafsteen

Kleindochter Trieneke Schuppert-Plijter uit Thesinge werd vrijdagochtend door Van der Molen op de hoogte gebracht over de opmerkelijke vondst. 'Ik dacht eerst dat kan helemaal niet. Het is zo bizar, hij zal toch niet gestolen zijn en dat ze dat nooit over vertelt hebben?' vraagt ze zich af.

Nieuwe grafsteen

Wat de gang van zaken bijna 85 jaar geleden precies geweest is, zal voor altijd een mysterie blijven. De kleindochter heeft wel een vermoeden.

'Ik denk dat toen mijn oma overleden is in 1969 er geen ruimte meer was om er nog een tekst onder te zetten. Ik vermoed dat er daarom besloten is om een nieuwe grafsteen op het graf te zetten. Misschien is de oude steen door de grafdelver meegenomen en dat hij daardoor in Uithuizermeeden beland is.'

Er was geen ruimte meer om er nog tekst onder te zetten Trienke Schuppert-Plijter, kleindochter

Boderieder

Ze heeft haar opa niet gekend. Haar eigen moeder was tien jaar toen opa Olthof op 35 jarige leeftijd overleed.

'Hij was boderieder en het verhaal gaat dat hij onderweg een hartstilstand heeft gekregen. Hij is het water in gereden en verdronken. Zeker weten doe ik dat niet want in die tijd werd daar heel weinig over gepraat.'

De steen blijft

Wat er met de steen gaat gebeuren is ook al duidelijk. Die blijft in Uithuizermeeden.

'Mijn eerste reactie was dat we de steen maar moesten ophalen, maar later vraag je je af: wat moet ik met die grafsteen? Je kunt het hier ook nergens neerzetten.'

Van der Molen weet eigenlijk ook niet goed wat hij met zijn vondst moet. 'Ik kan hem misschien ergens zichtbaar neerzetten. Het kan ook zijn dat ik de steen weer begraaf of naar de gemeente om te laten vernietigen. Ik ga er in elk geval geen dingen mee doen die de nabestaanden niet willen.'