Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (9)

Versoepeling van de coronamaatregelen brengt overal paniek teweeg. Ineens kunnen we ons niet meer verschuilen achter het comfortabele ‘kan niet, mag niet’, maar moeten we weer keuzes maken. Onze thuiswerker bijvoorbeeld over welk mondkapje hij gaat dragen. Het existentialisme van de exitstrategie.

Maandag

Zaterdag paar uur in die Pest gelezen van ene Albert Camus. Wel boeiend, maar op de een of andere manier las het niet zo lekker weg als de biografie van René Gijp en ik ging er ook naar van dromen. Ik was op zoek naar praktische tips voor tijdens de coronacrisis, maar die vond ik niet echt. Daarom zondag maar flink aan mijn lichaam gewerkt, met een wall-sit van anderhalf uur en 97 squats. Ik heb ook online een sit-up bench besteld, helemaal uit China. Sit-ups op de grond doen voelt wat armoedig namelijk.Toen ik vanochtend wilde vergaderen kwam ik niet in het systeem, terwijl ik steeds bozer mijn wachtwoord bleef intikken. Na vijf pogingen ontdekte ik pas dat ik caps-lock had ingedrukt. Toen moest ik dus met hangende pootjes bellen naar Max Diesel van Vergeten Passwords die me het wachtwoord Reuzenpanda in de maag splitste, omdat hij weet dat ik een hekel heb aan voltooide diersoorten. Bovendien komt de reuzenpanda net als corona uit China.Ik was dus te laat voor de vergadering maar kreeg een appje van Jelmer dat ik niks gemist had. De bedoeling is dat ik gewoon doorga met mijn harde sales. Vanavond niet vergeten om twee minuten stilte in acht te nemen en even naar de koning te kijken.

Dinsdag

Wat een indrukwekkende plechtigheid gisteravond op de Dam! Mooie toespraak van onze koning en Maxima had een prachtige jurk aan. Ik vind alleen die twee minuten stilte wat ongemakkelijk. Vroeger telde ik gewoon langzaam van 120 naar nul, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van herdenken. Maar terwijl ik erg mijn best deed om aan de oorlog met al zijn verschrikkingen te denken, kwam mij alleen maar de gehaktbal in gedachten die ik straks moet opwarmen. Ik was blij dat het weer voorbij was.Het was ook indrukwekkend dat de Dam helemaal leeg was. Op Twitter las ik dat iemand het verwoordde met ‘alsof het lijden van toen zichtbaar wordt in het lijden van nu’. Ik baal dan van mezelf dat ik zoiets niet kan bedenken. Ik kom niet verder dan: ‘alsof een olifantendrol zichtbaar wordt in een konijnenkeutel’. Ik moet echt meer gaan lezen. Kan mooi vandaag, want verplichte vrije dag.

Woensdag

De hele Bevrijdingsdag bezig geweest met het in elkaar schroeven van mijn nieuwe sit-up bench die ’s ochtends geleverd werd. Je kunt er heel veel verschillende oefeningen op doen, zoals de ‘Russian twist’ en de ‘Ab crunch’. Ik denk dat ik net te vroeg gepiekt heb op Tinder. Mijn lichaam was er nog niet klaar voor.In de vergadering hoorde ik dat Jenna Jameson van Sfeerbeheer is bevallen van een dochter, die ze Corona gedoopt heeft. Krijg je later dus grapjes als: ik heb de hele week met Corona in bed gelegen, hahaha. Er zijn in Nederland nu al 44 meisjes die zo heten, maar nog niemand die Covid heet. Dat heeft ook meer een Noorse uitstraling. Doelstelling: ik wil vandaag één harde sale maken.

Later:

Omdat ik niemand kon bereiken ben ik nog even Duitsland ingeknald op de Yamaha. Toen ik weer thuis was zaten er heel veel platgeslagen muggen op mijn integraalhelm. Dat is voor het eerst sinds jaren, dus blijkbaar is een paar maandjes corona goed voor de insectenwereld en misschien wel voor de hele natuur. Dat is mooi, want als we nou elke tien jaar een coronacrisis hebben, hoeven we tenminste niet van het gas af en hoeven de boeren niet in te krimpen. Strakjes Mark en Irma kijken. Ik heb eigenlijk de hele week niet aan haar gedacht.

Donderdag

Lekker is dat. Ben ik eindelijk gewend aan thuiswerken en dat ik niet hoef na te denken waar ik ’s avonds heen ga, komt aan die rust een einde. Als het aan Mark en Irma ligt gaan we langzaam vanuit die intelligente lockdown weer op terrasjes zitten. Maar het spontane is er wel af, zo. Alsof iemand tegen je zegt: en ga nou maar fijn spelen. Ik ben trouwens uitgekeken op Irma. Ze is me toch een beetje te druk, met al die gebaren. Je zal er maar mee getrouwd zijn. En we moeten dus niet-medische mondkapjes gaan dragen. Ik baal want ik heb nog een stapeltje FFP3-kapjes, maar die zijn alleen bedoeld voor medische beroepen, dus ik word overal weggekeken als ik die ga dragen. Die kan ik net zo goed weggeven of bewaren voor als het oorlog wordt. Onlinetips gezocht hoe ik dan niet-medische mondkapjes moet maken van een sok. Hier ligt best een leuke markt voor ons bedrijf, maar ik durfde het vanochtend niet meer in te brengen in de videovergadering.Na de vergadering verder gezocht en al twee theedoeken verknipt tot ik me realiseerde dat ik helemaal niet in de trein hóéf, met mijn Yamaha. En desnoods kan ik gewoon mijn integraalhelm ophouden.

Vrijdag

Gelukkig ben ik niet de enige met onlustgevoelens na die versoepelde maatregelen. Sauna’s, sportschoolhouders en evenementen klagen dat het niet hard genoeg gaat, allemaal deskundigen en politici vinden het juist te snel, niemand weet wat voor mondkapje hij moet dragen en de horeca heeft te weinig terrasruimte. De Drie Gezusters wil zelfs een verdieping boven zijn terras bouwen. Misschien moeten we van de hele binnenstad maar één groot terras maken. Vroeger zou ik ook hebben geklaagd dat de sportscholen dicht zijn, maar met mijn sit-up bench heb ik de sportschool niet meer nodig. Onvoorstelbaar wat je daar allemaal op kunt doen. Ik kom nauwelijks aan werken toe, maar het is goed voor mijn humeur.Zo veerde ik ook op toen ik hoorde dat de contactberoepen weer aan de slag mochten, al dan niet met mondkapjes. Ik dacht, dan ga ik ook weer eens bij Chantal langs, want je moet toch wat als man alleen, maar nou blijkt dat zij niet onder de contactberoepen valt. Nou ja, dan nog maar honderd extra Russian twists op de sit-up bench. In de gebruiksaanwijzing staat dat ik hem kan ‘gebruiken om door het spierfalen heen te trainen, dit leidt tot een nieuwe impuls wat plateaus kan doorbreken’. Als ook ik wat plateaus kan doorbreken is mijn week weer goed. Ik blijf voorlopig lekker thuis.

Willem van Reijendam