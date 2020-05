Drukte in zonnige binnenstad valt mee: 'Het gaat gestructureerd'

Wie van afstand de Herestraat inkijkt, of de Vismarkt op, denk al gauw dat het veel te druk is. Maar het beeld van een afstandje vertekent. Eenmaal dichterbij blijkt dat er genoeg ruimte vrij is.

Rustiger dan vorige week

Een handhaver op de markt merkt op dat het deze zaterdag rustiger is dan op de vorige zaterdagmarkt. En dat terwijl nu het zonnetje volop schijnt en de thermometer boven de twintig graden uitschiet.

De gemeente Groningen is ook te spreken over het verloop van de zaterdagmiddag. Een woordvoerder geeft aan dat het beeld inderdaad rustig is. 'We zijn ook trots op de ondernemers in de binnenstad en hoe zij hun deurbeleid en de afstandsregels inmiddels hebben ingeregeld.'

Gespreid publiek

Marktkoopman Bennie Til staat tevreden bij zijn fruitkraam op de Vismarkt. 'Het is wel druk, maar het is verspreid over de hele dag', zegt hij. 'Mensen komen meer dan eerder 's ochtends vroeg al en dat is heel goed.

Een relatief rustige zaterdagmarkt op de Vismarkt (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

De coronacrisis heeft voor zijn omzet nog geen enorme gevolgen gehad. Maar fruit is dan ook iets wat mensen toch blijven kopen, erkent hij zelf.

Rijen voor cadeaus

In de Groninger winkelstraten is het ook druk, maar volgens de Groningen City Club niet té druk. Met name bij winkels waar cadeaus worden gekocht voor Moederdag staan rijen. In kledingwinkels is het behoorlijk rustig.

'Ik ben content met hoe het gaat', zegt voorzitter Eric Bos van de City Club. 'De rijen stellen zich goed op langs de gevels en het is wel behoorlijk druk bij de cadeautjeswinkels, maar ik ben blij met hoe het verloopt. Het gaat gestructureerd.'

De ijssalon heeft het druk met het mooie weer (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Groningen is niet compleet

Hoe anders is dat bij de horeca. De terrassen zouden met dit weer normaal gesproken volgepakt zitten. Maar nu heeft alleen de ijssalon klandizie.

'Het voelt ook alsof Groningen niet compleet is', zegt Bos. 'Winkeliers hebben horeca nodig en horeca hebben winkeliers nodig.'

Proef in Westerhaven

De horeca voert nu volop gesprekken over de inrichting van de terrassen, voor als die op 1 juni weer open mogen. De Groningen City Club is op haar beurt bezig om de bezoekersstroom meer te organiseren.

'Vanaf eind volgende week draaien we bij de Westerhaven een proef met looproutes, stewards en borden die kunnen aangeven of het te druk is of niet', vertelt Bos. Als dat een succes is, is het de bedoeling dat die maatregelen ook worden toegepast in andere winkelstraten.

Een rustige Vismarkt in Groningen (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

'Je hebt een deel van het publiek dat toch wel komt, maar er zijn ook mensen die het spannend vinden. We moeten het voor hen ook faciliteren.'

Niet te druk

Deze mooie dag is de binnenstad in ieder geval goed doorgekomen. Het is mede door de versoepelende coronamaatregelen aannemelijk dat de drukte in de binnenstad steeds een beetje zal toenemen. Marktkoopman Til hoopt alleen niet dat het té druk wordt.

'We willen natuurlijk wel wat verkopen, maar het moet niet zo druk worden dat de markt dicht zou moeten.'

