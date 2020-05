Geen bezoek op Moederdag is 'bittere pil voor onze bewoners'

'Het is heel erg pittig. Vooral nu we de boel nog op slot hebben', zegt locatiemanager Ria Nijnuis. 'Het is een bittere pil voor de moeders die bij ons wonen. Maar ook voor de familie, dat je niet even kan langskomen om een knuffel te geven.'

Extra in de watten leggen

Omdat bezoek ontvangen er niet in zit, legt het tehuis daarom bewoners extra in de watten op Moederdag. 'Maar ik zeg niet hoe precies, want dan is de verrassing eraf. En familie die dingen wil komen brengen, zet het in de sluis en wij brengen het dan naar de moeders.'

Verlangen

Volgens Nijnuis is het verlangen van de bewoners om naar buiten te gaan groot.



'We hebben een afgesloten tuin, maar bewoners willen ook heel graag weer contact hebben. Hun rondje kunnen lopen, of zelf weer even naar de winkel voor boodschappen. Ze willen ook graag weer fysiek contact met de familie.'

Lees ook:

- Het laatste nieuws over het coronavirus in ons liveblog