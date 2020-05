Onderzoek integriteit Groningse 'paspoortprofessor' klaar, maar niet openbaar

Het onderzoek naar de in opspraak geraakte Groningse hoogleraar Dimitry Kochenov is afgerond, maar alle betrokkenen houden de kaken nog stijf op elkaar.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaf een half jaar geleden opdracht tot een onderzoek naar de nevenactiviteiten van Kochenov nadat Nieuwsuur onthulde dat hij actief is in de wereld van de paspoorthandel.

Kochenov heeft bij de RUG een aanstelling als hoogleraar Europees constitutioneel recht en burgerschap. De Rijksuniversiteit wil het rapport op verzoek van Nieuwsuur niet vrijgeven, meldt de NOS. Een woordvoerder stelt: 'We zijn wettelijk verplicht de privacy van de medewerker te beschermen.' De universiteit zegt wel te bekijken of er delen gepubliceerd kunnen worden.

Niet openbaar

Kochenov zelf heeft altijd volgehouden dat hem niets te verwijten valt. Maar ook hij wil het rapport niet delen. Hij stelt in een reactie dat hij met de universiteit afspraken heeft gemaakt die hem dat beletten. De hoogleraar gaat inhoudelijk niet in op andere vragen van Nieuwsuur.

Dat de betrokkenen het rapport achterhouden is opmerkelijk, omdat het gaat over nevenwerkzaamheden die Kochenov tenminste deels publiekelijk heeft verricht terwijl hij in dienst is bij een publieke instelling. Hij is na de publicaties van Nieuwsuur doorgegaan met zijn academische werkzaamheden, maar nog altijd is niet duidelijk of hij zich volgens de universiteit wel of niet aan de geldende regels heeft gehouden.

Opheldering nodig

Bovendien liet minister van Onderwijs Ingrid Engelshoven (D66) in januari weten dat de RUG had toegezegd het rapport openbaar te maken. Engelshoven zegde toen toe de Tweede Kamer een kopie te sturen.

Kamerfracties van CDA, D66, SP en PvdA hebben opnieuw vragen gesteld over de kwestie. Ze willen het onderzoek snel openbaar hebben. SP-Kamerlid Renske Leijten zegt: 'Het onderzoek is er gekomen na gerede twijfel over belangenverstrengeling. Hierover is opheldering nodig.'

Pieter Omtzigt (CDA): 'Het is van de zotte dat we hier meerdere keren om moeten vragen. Ik verwacht dat de RUG zich aan haar eerdere uitspraak houdt en het dat wij het rapport op zeer korte termijn ontvangen.'

Advies aan regering Malta

Kochenov is expert in juridische kwesties rond EU-burgerschap, maar gaf onder meer ook betaald advies aan de Maltese regering over een omstreden programma voor de verkoop van paspoorten. Daarnaast was hij voorzitter van een lobbyvereniging voor bedrijven in de paspoorthandel en een graag geziene spreker op bijeenkomsten ter bevordering van die handel. Daarbij werd dikwijls vermeld dat hij hoogleraar is aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Na de publicaties van Nieuwsuur beëindigde Kochenov een aantal van zijn activiteiten.

