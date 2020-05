Aflevering 8 Podcast Credo: 'Ede was niet op de meiden. Hij was ook klein hè...'

'Ik fietste altijd met hem in een groep naar school vanaf Baflo. Maar hij praatte nooit met ons, met de meiden. Wij zagen hem ook niet zo, want hij was klein hè’.

Dat vertelt Els de Boer over haar tijd dat ze bij Ede Staal op de Rijks HBS in Warffum zat in de nieuwe aflevering van de podcast Credo, het leven Ede Staal. Ze zat een klas lager dan Ede maar fietste vanuit haar dorp altijd met hem mee.

Geen opvallende leerling

‘Ede was niet zo op de meiden. Hij was schuchter en klein. Later werd hij letterlijk en figuurlijk groot, maar dat had ik toen eigenlijk niet zo in de gaten...’

Jan, de man van Els was destijds beginnend leraar Frans op dezelfde Rijks HBS en zag Ede bij zijn allereerste les de klas binnenkomen. 'Het was geen opvallende leerling. Een beetje stil ook. Pas veel later toen ik hoorde over de achtergrond van zijn vader (de vader van Ede was NSB-er, - red.) kon ik dat een beetje plaatsen.'

Liefde voor taal

Ede Staal staat bekend om zijn liefde voor taal. Dat zag Jan de Boer als leraar ook. 'Hij was geen slechte leerling. Hij was altijd bij de les..’

