Moederdagbezoek in De Leyhoeve: bankje buiten, moeder binnen

Elles Laning en haar zus kunnen dit jaar toch nog een beetje hun moeder verwennen. Een bloemetje en wat lekkers hebben ze meegenomen voor hun 82-jarige moeder Annie Zwart Ook de zoon en dochter van Laning zijn meegekomen om hun oma even te zien en te spreken.

Mooie oplossing

'Mooi dat De Leyhoeve deze oplossing heeft bedacht', zegt Laning. 'We mogen elkaar helaas niet knuffelen, maar dit is wel heel fijn om even toch dicht bij elkaar te zijn. We hebben moeder al wekenlang niet in het echt gezien, We beeldbellen en het is mooi dat dat kan, maar dat blijft behelpen'

Moederdagvisite voor de 82-jarige Annie Zwart (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Mevrouw Zwart zit in een tijdelijk leegstaand appartement op de begane grond. Daar is ze door Eva Nissink van De Leyhoeve naartoe gebracht.

Schema

'We hebben een schema, zodat we weten wanneer welk bezoek langskomt. Vervolgens brengen we de bewoner naar dit appartement, waarna ze even tijd voor elkaar hebben. Na het bezoek brengen we de bewoners terug naar hun eigen appartement.'

Het bezoek zit buiten op het bankje dat er speciaal is neergezet om toch nog bezoek mogelijk te maken. Tussen binnen en buiten hangt een doorzichtig plastic spatscherm. Door een beetje harder te praten dan gewoonlijk kunnen de bewoners en hun bezoek elkaar goed verstaan.

Het bezoek duurt een klein half uur. Dan is de volgende familie aan de beurt.

