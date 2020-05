Rijschoolhouder Geert Bast begint weer: 'Ik voel me helemaal veilig'

De rijscholen beginnen vandaag weer met lessen. Zo ook Geert Bast uit Wildervank. 'Ik voel me helemaal veilig', laat hij weten.

Eigenlijk, zegt Bast, is er helemaal niet zo veel veranderd in vergelijking met zijn werkwijze van voor de gedwongen coronapauze.

'Ik ga weer beginnen op de manier zoals ik ben geëindigd', zegt hij. 'Met het maken van goede afspraken met m'n leerlingen.'

Klachtenvrij

Wat dat precies betekent? 'Als ik geen klachten heb, als de leerling geen klachten heeft en als men bij die leerling thuis ook klachtenvrij is, dan gaan we gewoon lessen', zegt Bast. 'Zijn er wel ergens klachten, dan bellen we elkaar op, en gaat de les niet door.'

Ik heb m'n auto weer even helemaal schoongemaakt, maar ik heb 'm niet ontsmet ofzo Geert Bast - Rijschoolhouder

Bast zegt zich helemaal veilig te voelen. Hij heeft ook niks aan z'n lesauto veranderd. 'Ja, ik heb 'm even helemaal schoongemaakt, want hij was door die stilstand wel wat smerig geworden. Maar ik hem 'm niet ontsmet ofzo.'

Thuis gezeten

Ook rijschoolhouder Peter Pasman heeft twee maanden thuis gezeten. 'Het is heel gek: Eerst ben je alle dagen aan het werk en dan houdt het opeens op.'



Financieel was het lastig voor beide rijschoolhouders. Pasman: 'Ik had nog wat tegoeden, maar op een gegeven moment hield dat op en toen werd het lastiger.' Bast heeft uit zijn reservepotje moeten putten. 'Toen kwam de bijdrage van de sociale dienst binnen. Dat gaf lucht.'

Nieuwe leerlingen

Na de tijding dat de rijscholen weer mochten beginnen met lessen, kreeg Bast er prompt vier nieuwe leerlingen bij. Dat was maar goed ook:

'Vlak voor de moesten stoppen had ik tien leerlingen die examen moesten doen, en die zijn allemaal in één keer geslaagd. Dus dat ik er nu meteen al weer vier nieuwe bij heb is mooi, maar nog niet voldoende. Ik heb nu 11 leerlingen, komende week geef ik 22 uur les. Het begin is er.'

Frisse moed

Maandag om half 9 stapt de eerste leerling weer bij Bast in de auto. Hij kan niet wachten. 'Ik begin weer met frisse moed.'

