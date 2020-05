Lees terug: zo verliep de eerste schooldag

Verslaggever Martin Drent is op OBS De Negen Wieken in Winsum en doet verslag van deze eerste bijzondere schooldag.



Drent volgt vandaag groep 6/7 waar zijn vader Kor Drent lesgeeft. Bij het samenstellen van dit liveblog houden we er rekening mee dat scholen zo min mogelijk mensen van buitenaf in school willen hebben. Aangezien Martin en Kor vanwege hun familieband elkaar af en toe zien - op anderhalve meter afstand - is het mogelijk om deze eerste schooldag vanuit een klas te vertellen. Uiteraard met alle richtlijnen van het RIVM in acht genomen. NB: Het laatste nieuws in dit liveblog staat bovenaan.

De helft van groep 6/7 van De Wieken in Winsum (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

14.15 De eerste schooldag zit erop! De groepen gaan apart van elkaar de school uit, om drukte op het schoolplein te voorkomen. Meester Kor zwaait de leerlingen uit en ontsmet alvast de tafeltjes voor de nieuwe dag.

In Noord Vandaag is maandagavond een reportage te zien van deze dag.

De leerlingen gaan weer naar huis (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De tafeltjes worden ontsmet (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

14.02 Na een half uur tekenen is de eerste schooldag alweer bijna voorbij. Maar niet voordat de kinderen uitzoeken welke boeken zij meenemen voor de thuiswerkdag. Morgen zijn ze een dag thuis, woensdag gaan we weer naar school.

De kinderen nemen boeken mee voor morgen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Huiswerk gaat mee (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

13.07 De klas gaat aan het begin van de middag bezig met spelling: de verleden tijd. Wat is het verschil tussen een zwak en een sterk werkwoord? Hoe werkt 't kofschip?

Meester Kor laat eerst een aantal voorbeelden zien op het bord, daarna gaan leerlingen in een boekje er mee aan de slag. Het valt op dat Kor zo veel mogelijk bij de tafel voor het bord blijft om afstand te houden. Die ruimte is de komende tijd 'verboden terrein' voor kinderen.

Een les spelling: de verleden tijd (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

12.00 De middagpauze is aangebroken. Normaal gesproken zouden de kinderen naar de gemeenschappelijke ruimte gaan in het midden van de school, maar nu eten ze in de klas.

Nour (10) eet niet mee. Ze is vanwege de ramadan aan het vasten en mag pas na zonsondergang weer wat hebben. 'Heel knap van je, daar heb ik veel respect voor', zegt meester Kor.

Nour (10) eet niet mee vanwege de ramadan (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De middagpauze (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

11:15 Het is tijd voor een lesje taal: het gebruik van aanhalingstekens en hoofdletters. Nu zie je dat het echte lesgeven weer begint. Meester Kor geeft uitleg op het digibord en stelt daar vervolgens vragen over aan leerlingen. 'Olivia, wat voor letter komt hier?'

Een taalles in groep 6/7 (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

10.35 Het is pauze! De kinderen gaan buitenspelen. Ze doen tikkertje en 'rond de tafel'. Dan is het onmogelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar tot 12 jaar hoeft dat ook niet.

Meester Kor moet wel uit de buurt blijven bij de kinderen. Hij wijst ze er regelmatig op: 'Even afstand houden, Evanca.'

Meester Kor wijst kinderen erop om afstand tot hem te houden (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Kinderen tot 12 jaar hoeven buiten geen afstand te houden (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

10.20 Emma is op 19 maart 10 jaar geworden. Toen was de school nog dicht, dus gaat de klas vandaag voor haar zingen. Er is... eh, wás er een jarig...

09.55 Voor meester Kor Drent voelt dit als de eerste dag na de zomervakantie: 'Terwijl we niet echt vakantie hebben gehad. De eerste drie weken hebben de leerlingen thuis herhalingswerk gedaan, daarna heb ik drie weken online les gegeven. Maar dit is het allermooiste, het is fijn om weer in de klas te zijn.'

Toch had Kor (65) wel zijn twijfels om weer aan de slag te gaan: 'Mijn vrouw zit in de risicogroep, dus ik heb mijn bedenkingen. Gelukkig valt het met de besmettingen in het Noorden mee. Met alle maatregelen heb ik er wel vertrouwen in.'

De leerlingen krijgen vandaag zo veel mogelijk een normaal lesprogramma met rekenen, taal en spelling. 'Maar we beginnen niet gelijk heel zwaar hoor, er komen niet gelijk toetsen', zegt meester Kor.

Kor Drent geeft les aan groep 6/7 (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

09.45 Joris is blij dat hij weer in de klas zit: 'Het is leuk, want je ziet iedereen weer. En de meester ook. Je krijgt beter hulp.'

De afgelopen weken kreeg hij digitaal les. Dat ging goed, maar het had ook zo zijn nadelen: 'Het was stom, want ik zat de hele tijd bij mijn zusje aan tafel en dan maakten we ruzie.'

De 10-jarige Joris uit groep 6/7 van De Negen Wieken in Winsum (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

09.15 De kinderen krijgen een vragenformulier over het thuiswerken van de afgelopen weken. Daar gaan ze na het invullen met elkaar over praten. Zo krijgt Kor een eerste indruk van hoe het met de kinderen gaat. Opvallend: leerlingen vonden rekenen het leukst om te doen.

De kinderen krijgen vragen over het thuiswerken (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

8.50 De kinderen moeten bij binnenkomst én bij elke pauze hun handen 20 seconden wassen.

08.36 Normaal gesproken zitten er 22 kinderen in groep 6/7. Vandaag zit de helft in de klas. De andere helft krijgt morgen les, zodat iedereen voldoende afstand kan houden.

De klas is maar half vol (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

08:15 De eerste kinderen komen aan op school. Ze krijgen nog een kus van hun ouders en gaan dan gelijk naar hun klas.

Iedereen moet goed zijn handen wassen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

08.00 Een spannend moment voor school: over een kwartier komen de eerste leerlingen. Om zo min mogelijk drukte te hebben op de gang, komen de groepen gespreid binnen. De eersten klassen mogen om 8.15 uur inlopen, de anderen om 8.25 uur. Ouders moeten buiten het hek blijven.