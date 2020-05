Lopend Vuur: Goed dat kinderen weer naar school gaan

In de klassen zitten wel minder kinderen (Foto: Rob Engelaar/ANP)

Tot blijdschap van veel scholieren en juffen en meesters, want twee maanden op afstand les ging velen toch niet in de koude kleren zitten. Op scholen zijn maatregelen genomen om zo veel mogelijk afstand van elkaar te houden in de klassen.

De meeste scholen hebben de klassen verdeeld in twee groepen. De leerlingen gaan dan twee volle dagen per week naar school. In de scholen zijn looprichtingen aangegeven, zodat er zo min mogelijk contactmomenten zijn en de ouders mogen de scholen voorlopig niet in.

Ondertussen wordt nauwkeurig bekeken hoe het coronavirus zich ontwikkelt nu de scholen weer opengaan.

Hoe kijk jij hier tegenaan?

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Grote evenementen zonder publiek kunnen best doorgaan

Dat was ons laatste Lopend Vuur van vorige week. De meningen zijn hier over verdeeld: van de 4.325 stemmers is 46 procent het daar mee eens.