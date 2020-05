Troostlaidje #37: Steven Revrock - Deeply Connected

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Onder andere Kira Dekker, Lars Koehoorn, Inge van Calkar, Bert Hadders en Sproakwotter brachten hun liedje al ten gehore.

Vandaag is het de beurt aan Steven Revrock.

Positief blijven

Steven, normaal gesproken werkzaam in de entertainment industrie, woont met zijn gezin in Ezinge. 'Ik heb dus niet veel te doen' momenteel, zegt hij. 'We komen onze tijd door met klussen en met proberen het zo goed mogelijk met elkaar te doen. Ja. zorgen zijn er ook, maar we proberen positief te blijven.'

Zijn troostlaidje heet 'Deeply connected'. 'Het gaat over dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, met een energieveld', legt Steven uit. 'Als we liever zuden zijn voor onszelf en voor anderen, dan creëren we een betere wereld.'

