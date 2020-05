UMCG doet intern onderzoek naar gevolgen van herstart scholen in coronatijd

Het doel is om te kijken of medewerkers met kinderen vaker het coronavirus oplopen, legt microbioloog Marjolein Knoester van het UMCG uit.

Eén keer per week

De deelnemers aan het onderzoek worden drie weken lang één keer per week getest in het UMCG.

'De verwachting is dat er door de heropening van de scholen wel iets verandert in de verspreidingscijfers van het coronavirus', zegt Knoester. 'Maar waarschijnlijk is het wel te behappen. De epidemie is nu rustig en daardoor kunnen we ons een kleine toename permitteren zonder dat er meteen een golf ontstaat.'

Contact met andere ziekenhuizen

Bij het onderzoek zijn geen andere ziekenhuizen in onze regio betrokken.

Knoester: 'Het moest heel snel worden opgezet, dus daar was geen tijd voor. Wel is het interessant om te zien hoe het gaat in provincies waar het coronavirus meer heerst. Daarom hebben we wel contact gezocht met ziekenhuizen in andere regio's en ook in Duitsland.'

Snel conclusies

Het onderzoek duurt dus drie weken. 'Daarna gaan twee co-assistenten heel hard aan het werk met de restresultaten. We verwachten dus snel conclusies te kunnen presenteren.'

