Verpleeghuis in Delfzijl mag bezoekregeling verruimen: 'Zoenen met mondkapje op'

Het tehuis, met zo'n 120 cliënten, mag vanaf maandag per bewoner één bezoeker toelaten. 25 verpleeghuizen in het land mogen meedoen aan de proef. Als het een succes is kunnen ook andere verpleeghuizen meer bezoek gaan ontvangen.

Verlossende telefoontje

Noorderzorg-bestuurder Geke Blokzijl kreeg vrijdagmiddag het verlossende telefoontje. 'We zijn heel erg blij dat we deze kans krijgen. Tegelijkertijd is het ook spannend, want het moet natuurlijk wel goed gaan. Onze ervaringen zullen de basis vormen voor verdere besluiten van het kabinet.'

We hebben ouderen van boven de 100 die zeiden: 'De oorlog was minder erg' Geke Blokzijl - bestuurder

De bestuurder had zich vooraf bij het RONAZ, het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg, gemeld. 'Ik had duidelijk aangegeven mee te willen doen. Ik had het er als bestuurder erg moeilijk mee de afgelopen tijd. We hebben onze bewoners acht weken lang moeten opsluiten, onder hen ook dementerenden. Dat is geen manier waarop je het laatste deel van je leven wilt doorbrengen.'

Want dat cliënten het er de afgelopen tijd moeilijk mee hadden, bleek wel. 'We hebben ouderen van boven de 100 die zeiden: 'De oorlog was minder erg.''

Coronavrij

Van Julsingha is uitgekozen, omdat geen enkele bewoner in het verpleeghuis besmet is geraakt met het coronavirus. Dit werd door zorgminister Hugo de Jonge als voorwaarde gesteld, om mee te kunnen doen aan het experiment. 'Dat wij geen besmettingen hebben, is gewoon mazzel.'

Strenge voorwaarden

Iedereen die het verpleeghuis in Delfzijl vanaf nu bezoekt krijgt een mondkapje bij binnenkomst. Ze zijn pas verplicht die te dragen, als ze hun geliefde willen omhelzen. 'Afstand houden blijft de norm, maar als je je geliefde acht weken niet hebt gezien en je geeft een knuffel, is dat volkomen begrijpelijk.'

Het tehuis heeft vier desinfectiezuilen besteld, waar bezoekers hun handen kunnen wassen. Al het bezoek moet zich van te voren verplicht aanmelden. Vrij rondlopen in het verpleeghuis zit er niet in: iedereen wordt begeleid. Aan bewoners wordt eerst gevraagd of zij bezoek willen ontvangen.

Alles is beter dan je geliefde zien achter glas Geke Blokzijl - bestuurder

Eén bezoeker per keer dus. Dat betekent dat broers en zussen onderling moeten gaan uitvechten wie hun vader of moeder weer voor het eerst mag zien. 'We verwachten niet dat dat problemen zal opleveren. Veel cliënten kregen de afgelopen tijd al individueel bezoek. Het is nu vooral de blijdschap die overheerst. Bovendien mag de bezoekregeling nóg meer worden verruimd, als dit een succes wordt.'

Bij de ingang moeten bezoekers zich registreren en hun handen desinfecteren (Foto: Noorderzorg)

Fysiek contact

Het bewaren van afstand zal nog de grootste uitdaging worden, vertelt Blokzijl. ‘Sommige mensen met dementie kunnen alleen nog maar communiceren met lichamelijk contact. Dat staan we dan toe, op de voorwaarde dat de bezoeker een mondkapje draagt. Het zal dus een knuffel of een kus worden, met mondkapje op. Alles is beter dan je geliefde zien achter glas.'

Niet iedereen voelt zich er prettig bij Geke Blokzijl - bestuurder

Het eerste bezoek zal nog niet maandag zijn, benadrukt de bestuurder. 'We moeten dit zorgvuldig doen. We gaan eerst in kleine groepen met medewerkers bespreken hoe we dit aan gaan pakken. Niet iedereen voelt zich er prettig bij. Met die medewerkers zullen we nog een keer extra gaan zitten, om uit te leggen hoe je besmetting kunt voorkomen. Naar verwachting kunnen we morgen beginnen.'

'Rekening houden met maatregelen'

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) laat weten blij te zijn dat er wordt gekeken in welke verpleeghuizen bezoek weer mogelijk is.

'Veel mensen hebben hun geliefde in het verpleeghuis al weken niet gezien. Het is dan ook heel fijn dat mensen weer op bezoek kunnen bij hun vader, moeder of partner’, zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van de ANBO. 'Maar het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de RIVM-maatregelen.'

Lees ook:

- Dirkje haalt haar man uit verpleeghuis: 'We gingen kapot van heimwee'

- Teleurstelling bij familie verpleeghuisbewoners: 'Het is om te janken dat hij daar zit'