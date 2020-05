Ook opvang voor verstandelijk beperkte kinderen op halve kracht begonnen

Het was een dag waar ouders van verstandelijk beperkte kinderen misschien nog wel meer naar hebben uitgekeken dan die van 'gewone' kinderen: de opening van de zogeheten kinderdagcentra, die parallel verloopt aan die van het basisonderwijs.

Cosis

De KDC's van Cosis, op dit gebied veruit de grootste zorgaanbieder in onze provincie, bieden voorlopig afwisselend twee en drie dagen per week dagopvang voor de kinderen, in de leeftijd tot achttien jaar. Ze volgen dus de systematiek van de basisscholen, maar dat was niet vanzelfsprekend, legt directeur Jolanda Bouma van Expertisecentrum Kind, Jeugd & Gezin, van Cosis uit.

'Het kabinet heeft nooit expliciete regelgeving voor de KDC's vastgesteld. Je zou zeggen dat het comfortabel is om zelf beleid te kunnen bepalen, maar dat was het voor ons niet. Je wilt weten waar je aan toe bent, ook al moet je honderd procent van de beslissingen nemen met vijftig procent van de informatie.'

Wennen

Cosis heeft tenslotte ook gekozen voor het principe van safety first, en de groepen gehalveerd. Niet meer twee begeleiders op acht kinderen, maar één op vier. Dat had ook nog een andere reden, zegt Bouma: 'Veel kinderen komen uit een maandenlange thuissituatie en moeten weer wennen aan de groep.'

'Deze groep is onderbelicht'

Dát het kabinet op al zijn persconferenties de afgelopen maanden met geen letter over deze groep van naar schatting zesduizend kinderen heeft gerept, vindt Bouman kwalijk:

'Ik betreur het zeer dat deze groep zo onderbelicht blijft. Ik had steeds een stille hoop dat dat wel zou gebeuren. Niet alleen om duidelijkheid te krijgen, maar ook omdat het pijnlijk is om zo over het hoofd gezien te worden. Het kabinet had daar een verschil kunnen maken, dat had ik mooi gevonden. '

Intensieve zorg

Ze weet dat het voor de ouders een enorme verlichting is dat ze hun kinderen weer naar het KDC kunnen sturen, al is het dan parttime. Het gaat tenslotte om kinderen die vaak intensieve zorg nodig hebben en die je niet kunt uitleggen waarom ze ineens niet meer naar hun vertrouwde groep kunnen.

'Ga er maar aan staan, als je die kinderen zo lang thuis moet hebben. Dat moet voor de ouders een zware periode zijn.'

'Blij dat ze weer op de groep zijn'

Ook voor het personeel komt de opening geen dag te vroeg, zegt Bouma.

'Ze zijn ontzettend blij dat ze weer op de groep kunnen zijn. Voor zover ik mijn mensen gesproken hebt weegt dat voor hen veel zwaarder dan de eventuele risico's die ze lopen op besmetting, omdat ze nu eenmaal niet op anderhalve meter afstand van deze kinderen kunnen blijven. We proberen in onze manier van werken natuurlijk zoveel mogelijk de regels toe te passen, maar dat gaat niet altijd.'

Vervoer

Voorlopig moeten de ouders hun kind nog zelf naar de locaties brengen, waar dat normaal door het WMO-vervoer wordt uitgevoerd. Dat is wel een extra belasting van de ouders, maar voorlopig kan het nog even niet anders. Bouma: 'Het staat deze week wel op de agenda, maar ik denk dat we de komende weken ons beleid hooguit een beetje kunnen verruimen.'

