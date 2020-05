CDA en VVD: maak haast en scheld huur Groningse sportclubs kwijt

Verschillende gemeenten, zoals Utrecht en Amsterdam, hebben sportclubs al laten weten geen huur voor de maanden maart tot en met juni te vragen. Het CDA en de VVD vinden het hoog tijd dat ook het Groningse college van zich laat horen en de huur kwijtscheldt.

Opgeschort, maar geen besluit

Op 1 mei werd bekend dat het kabinet 110 miljoen euro beschikbaar stelt om noodlijdende sportclubs te ondersteunen. Van deze steunmaatregel gaat negentig miljoen richting de gemeenten voor de kwijtschelding van huurinkomsten.

Het Groningse college heeft het innen van de huur weliswaar opgeschort, maar ze heeft nog geen besluit genomen over kwijtschelding. Volgens de fracties is het nu tijd om clubs snel duidelijkheid te geven over kwijtschelding en eventuele verdere financiële steun.

Versoepeling

'We zijn blij dat er een versoepeling is gekomen voor jonge kinderen om weer te gaan sporten', zegt CDA-fractievoorzitter René Bolle. 'Maar doordat kantines dicht blijven, lopen clubs nog steeds duizenden euro's mis. We vrezen dat er een hoop clubs zullen zijn die het niet redden als het college niet snel actie onderneemt.'

VVD-Raadslid Jasper Boter sluit zich hier bij aan: 'Sporten is essentieel voor een gezonde levensstijl en onze sportverenigingen spelen hier een grote rol in. Het is daarom van groot belang dat we er alles aan doen om sportclubs te helpen en snel duidelijkheid scheppen.'

Lees ook:

- Sportclubs kunnen rekenen op 110 miljoen euro steun

- Eemsdelta-gemeenten bieden coronasteun aan clubs en dorpshuizen

- Alles over de coronacrisis